Emmy Awards : Zendaya entre à nouveau dans l'histoire de la cérémonie après les nominations

La nomination de la série «Euphoria» dans la catégorie de la meilleure série dramatique pour la prochaine cérémonie des Emmy Awards a permis à Zendaya de devenir la plus jeune productrice nommée de l’histoire, à 25 ans.

Rien ne l’arrête. L’an dernier, Zendaya était devenue à 24 ans la plus jeune lauréate du prix de la meilleure actrice dans une série dramatique de l’histoire des Emmy Awards.

Cette année, la comédienne fait à nouveau son entrée dans les livres d’histoire de la télévision en devenant la plus jeune productrice à voir sa série télévisée, «Euphoria», obtenir une nomination aux Emmy Awards. Un événement qui n’a pas manqué de l’émouvoir à en croire ses propos recueillis par le site américain de Vanity Fair.

«Je suis très, très fière»

«Je suis submergée. C'est absolument fou. La série signifie tellement pour moi et pour tous ceux qui la font. Les gens y mettent tout leur cœur et leur âme, et j'ai tellement de chance de partager cela avec eux tous. J'ai déjà parlé à tant de personnes sur FaceTime, et j'ai encore plus de SMS à envoyer. Mais je suis tellement fière de notre équipe et du travail que nous faisons ensemble. Je suis très, très fière», s’est-elle enthousiasmée.

En plus d’être nommée en tant que productrice, et pour la deuxième fois en tant qu’actrice, Zendaya figure également dans la liste des nominations dans la catégorie de la meilleure musique et des meilleures paroles. Ce, pour les chansons «I'm Tired» et «Elliot's Song», co-écrites avec l'auteur-compositeur Labrinth.

Pour rappel, Zendaya incarne dans «Euphoria» le personnage de Rue Bennett, une lycéenne toxicomane dont les téléspectateurs suivent l’existence tumultueuse. La série, diffusée outre-Atlantique sur HBO et en France sur OCS, a récemment été renouvelée pour une saison 3.