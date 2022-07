Nicki Minaj : la rencontre de la chanteuse avec ses fans à Londres a viré à l’émeute

Nicki Minaj a eu beau les rappeler à l’ordre, sa rencontre improvisée avec ses fans dans les rues de Londres, ce lundi, a mal tourné.

Des centaines de fans hystériques. C’était la cohue ce lundi 11 juillet dans la capitale anglaise. Et pour cause, Nicki Minaj a décidé de s’accorder un bain de foule. Mais la chanteuse ne s’attendait manifestement pas à créer une telle excitation.

De nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux témoignent de l’agitation extrême suscitée par la présence de la star qui, malgré son appel au calme, n’a pas réussi à contenir la ferveur.

Après avoir tenté de l’approcher en contraignant les forces de l’ordre à jouer des coudes, puis s’être agglutinés autour de son véhicule, où elle a rapidement été contrainte de battre en retraite, ses fans se sont mis par centaines à courir derrière elle.

Lancée à toute vitesse derrière sa voiture, la horde est devenue incontrôlable.

Démunie face à une telle cohue, Nicki Minaj a alors posté un message sur Twitter. «Les gars, si vous ne vous rangez pas calmement, ils ne me laisseront pas sortir de la voiture. S’il vous plaît, ne courez pas dans les rues. S’ils vous plaît, rendez-vous dans un seul endroit en faisant la queue», a-t-elle supplié, sans succès.

Guys, if you don’t get in a contained space they won’t let me get out the cars. Pls don’t run in the streets. Please get in 1 place. 1 line https://t.co/6XixF1OTh9

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) July 11, 2022