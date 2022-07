Stéphane Plaza lâché par deux de ses plus proches collaboratrices

D’après le magazine Public, Stéphane Plaza aurait été profondément blessé par le récent départ de deux de ses plus proches collaboratrices. Une déception qu’il n’aurait pas hésité à exprimer sur Instragram.

Un moment de solitude. Le 9 juillet dernier, Stéphane Plaza a posté sur Instagram un mystérieux message sur le sentiment de solitude qu’il pouvait avoir malgré le fait d’être entouré. Mais sur l’importance du soutien qu’il reçoit de la part des téléspectateurs.

«On a beau être entouré, on se sent souvent seul. Seul parmi tous, seul au monde. Un sentiment de solitude et d'incompréhension face aux personnes qui nous entourent. Je suis là, je les observe. Ma tête va exploser, mon coeur va se briser tellement cette douleur est profonde et invisible. Je me console dans l'amour, ce magnifique sentiment qui égaie mon âme, qui fait naître des petits papillons dans le ventre», peut-on lire.

Selon les informations révélées par le magazine Public, Stéphane Plaza aurait été profondément touché par le départ de deux de ses plus proches collaboratrices, une qui l’assistait sur les tournages pour ses émissions sur M6 depuis quatre ans, et l’autre qui était une salariée d’une de ses agences immobilières depuis plus de dix ans. Et selon Public, la présence de ces deux femmes était considérée comme essentielle par l’animateur.

Une tristesse qui fait écho aux récents propos de Karine Le Marchand à TV Mag à propos de son meilleur ami. «Son premier carburant, c'est l'amour que lui portent les gens. C'est fondamental pour lui, car il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'a plus sa maman et je crois que l'amour du public le porte. Les gens ont besoin d'amour et Stéphane leur en donne vraiment», avait-elle déclaré. Espérons pour lui qu’il s’en remettra rapidement.