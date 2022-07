«Week-End Family» : une deuxième saison de la série avec Eric Judor arrivera en 2023 sur Disney+

Ce mercredi 13 juillet, Disney+ a annoncé qu’une deuxième saison de la rafraîchissante comédie française «Week-End Family» serait diffusée au cours de 2023.

Le tournage a déjà commencé. Forte du succès public et critique des - il faut bien le dire - très réussis premiers épisodes, la série «Week-End Family» reviendra en 2023 avec une saison 2 qui promet de nouveau un rythme endiablé, et même «encore plus cardio», est-il annoncé ce mercredi 13 juillet par Disney+.

De quoi réjouir les fans qui se sont rapidement attachés aux personnages. «Les expressions québécoises d’Emma vous ont manquées ? Vous avez besoin de conseils écolo de Clara ? Vous vous demandez si Emma a rejoint le 'club des ex' de Fred, ou au contraire s’ils ont des projets d’avenir ? Réponse en 2023», leur demande d'ailleurs, pour les faire saliver, la plate-forme de streaming.

«Week-End Family était la première production française à arriver sur Disney+ en février dernier. Nous sommes ravis de reconduire la série pour une nouvelle saison, et de retrouver Eric Judor, Daphne Côté-Hallé, et tout le cast de la première saison», a confié Pauline Dauvin, Vice-Présidente Programmation, Production et Acquisition de Disney France.

Cette nouvelle saison de 8 épisodes de 26 minutes de «Week-End Family» sera réalisée par Julien Guetta («Roulez jeunesse») et Hafid F. Benamar (Prix meilleur réalisateur aux Hits d’Or – CB News 2022).

En attendant impatiemment de la découvrir, on ne saurait trop recommander aux amateurs de séries familiales à la fois drôles et touchantes de se plonger, ou même se replonger, dans la lumineuse, colorée et hilarante première saison.

La garantie de prendre un bon bol d’énergie 'feel good' au côté de Fred (formidable Eric Judor), un osthéo parisien qui chaque fin de semaine garde Clara, Victoire et Romy, ses très dynamiques filles issues de ses amours passées avec trois compagnes différentes avec qui il est resté ami. Tout ce petit monde forme une joyeuse tribu qui se réunit tous les week-ends et que la nouvelle amoureuse de Fred, une Canadienne étudiante en psycho à qui les filles vont naturellement en faire baver, va devoir apprendre à intégrer...