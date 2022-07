The Bear : la série culinaire qui fait sensation outre-Atlantique obtient une saison 2

Lancée le 23 juin dernier sur la plate-forme de streaming Hulu outre-Atlantique, la série culinaire «The Bear» vient d’obtenir une saison 2. Et on espère la voir très prochainement en France, sur Disney+.

Belle surprise. Quelques semaines après son lancement sur Hulu, «The Bear» vient d’être renouvelée pour une saison 2 par la plate-forme de streaming américain. Une décision facile à prendre tant la série culinaire a réussi à emporter l’adhésion du public et des critiques.

«La série a dépassé nos attentes les plus folles en termes de créativité, de réception critique, et d’attentes commerciales. Nous apprécions le travail formidable accompli par le créateur Christopher Storer et la co-showrunneuse Joanna Calo. La performance de Jeremy Allen White dans le rôle principal est spectaculaire (…). Et nous sommes impatients de nous remettre au travail pour la saison 2», a commenté Eric Schrier, le président de FX Entertainment.

Portée à l’écran par Jeremy Allen White – inoubliable dans le rôle de Phillip Gallagher dans «Shameless» - «The Bear» voit l’acteur incarner le personnage de Carmen ‘Carmy’ Berzatto, un jeune chef cuisinier contraint de revenir dans sa ville natale de Chicago après le suicide de son frère. Le jeune homme accepte de reprendre la sandwicherie familiale – The Original Beef of Chicagoland –, un monde très éloigné du prestige de sa formation. Le voilà à naviguer entre les réalités d’un entrepreneur local, à devoir faire face à des salariés récalcitrants à tout changement, et à gérer des relations familiales irrémédiablement bouleversées par la mort brutale de son frère.

Inédite en France, «The Bear» pourrait – on l’espère – débarquer très prochainement en France sur Disney+. L’occasion pour les abonnés de découvrir une série qui pourrait largement s’imposer comme l'une des meilleures surprises de l’été.