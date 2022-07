Daniel Kaluuya confie qu’il était prêt à stopper sa carrière avant de tourner dans «Get Out»

Dans un entretien avec le site américain Essence Magazine, l’acteur britannique Daniel Kaluuya révèle qu’il était prêt à mettre un terme à sa carrière avant que Jordan Peele ne lui propose le rôle principal dans le film «Get Out».

Une main tendue. Dans un entretien croisé accordé au site américain Essence Magazine, Daniel Kaluuya a confié à Jordan Peele que ce dernier avait sauvé sa carrière en lui proposant d’incarner le personnage de Chris Washington dans le film «Get Out». Malgré une apparition remarquée dans l’épisode 2 de la première saison de la série britannique «Black Mirror» en 2015, Daniel Kaluuya ne parvenait plus à trouver de travail. Ce qui l’a poussé à envisager de mettre fin à sa carrière.

«Je n’ai plus joué la comédie pendant 1 an et demi. J’avais lâché l’affaire, car je me disais que ça ne fonctionnait pas. Je n’obtenais aucun rôle, en raison du racisme et ce genre de choses. Et là, tu (Jordan Peele, ndlr) me contactes», se souvient le comédien. Pour Jordan Peele, qui deviendra le premier réalisateur afro-américain de l’histoire à obtenir l'Oscar du meilleur scénario pour son premier film avec «Get Out», c’est justement cette performance dans «Black Mirror», deux ans auparavant, qui l’avait convaincu de faire appel à Daniel Kaluuya.

«J’ai su à ce moment-là que je te voulais dans le film – mais tu m’as épaté le jour de ton audition, et voilà où nous en sommes aujourd’hui», précise le réalisateur qui collabore à nouveau avec l’acteur pour «Nope», un film mêlant horreur et science-fiction, dont la sortie en salles est prévue pour le 10 août prochain en France.