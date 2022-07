«The Mandalorian» : le réalisateur des «Gremlins» affirme que Bébé Yoda est un plagiat de Gizmo

Dans un entretien accordé au site américain IndieWire, le réalisateur Joe Dante, qui est derrière les deux premiers «Gremlins», a affirmé que selon lui, Bébé Yoda n’était qu’une «honteuse copie» de la créature star de ses films, Gizmo.

Une accusation inattendue. Le réalisateur Joe Dante, qui a mis en image les deux premiers volets de la saga cinématographique «Gremlins» en 1984 et 1990, a profité d’une interview avec le site américain IndieWire pour accuser publiquement Lucasfilm d’avoir réalisé une copie de Gizmo – le petit personnage star des films – pour faire Bébé Yoda.

«Je pense que la longévité des films est essentiellement dû à ce personnage (Gizmo, ndlr), qui est comparable à un bébé. Ce que m’amène, évidemment, au sujet de Bébé Yoda, qui est un vol caractérisé, et juste une copie pure et simple. Éhontée, je dirais», lance Joe Dante en référence au personnage de Grogu (le vrai nom de Bébé Yoda), dont l’apparition dans la série «The Mandalorian» a généré une fascination sans limite auprès des fans. Et a permis d’engranger des profits colossaux via les produits dérivés.

À noter que Joe Dante sert de consultant pour la série animée «Gremlins : Secrets of the Mogwai», attendue cet automne sur HBO Max, et dont le casting de voix inclus la présence de Ming-Na Wen, la comédienne de la série «The Boof of Boba Fett», un spin-off de «The Mandalorian». Cette dernière sera prochainement de retour sur Disney+ avec une saison 3, dont la date de diffusion n’a pas encore été dévoilée.