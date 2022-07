Que devient Hunter Moore dont parle le documentaire «L'homme le plus détesté d'Internet» sur le revenge porn ?

La mise en ligne du documentaire «L'homme le plus détesté d'Internet» est prévue pour le 27 juillet prochain sur Netflix. Un film qui retrace l’histoire de IsAnyoneUp.com, un site de «revenge porn» lancé par Hunter Moore en 2010, et fermé par les autorités deux ans plus tard.

Nouvelle sensation. Le documentaire «L'homme le plus détesté d'Internet», dont la diffusion est programmée pour le 27 juillet prochain sur Netflix, promet d’alimenter les discussions sur les réseaux sociaux. Et les téléspectateurs ne manqueront pas de se demander ce qu’est devenu Hunter Moore, l’homme au cœur de cette histoire sordide qui a fait de nombreuses victimes dans son sillage.

Né en 1986, vivant chez ses parents à Sacramento, en Californie, Hunter Moore a quitté les bancs du lycée avant de terminer sa dernière année. En 2010, il lance le site IsAnyoneUp.com, dont il souhaite faire une plate-forme destinée aux fêtards accros à la vie nocturne. Mais rapidement, celui qui se proclame comme un «professionnel pour ruiner des vies» va le transformer en outil de «revenge porn», en permettant à quiconque de charger et de diffuser des clichés de personnes dénudées, voir en plein acte sexuel, la plupart du temps à leur insu. Ce site devient alors un lieu de vengeance où l’objectif est d’humilier publiquement une personne (un ex par exemple).

Le documentaire «L'homme le plus détesté d'internet» montre comment les victimes ont tenté de faire entendre raison à Hunter Moore, qui se délectait du succès de son site et de la détresse des personnes qui y étaient exposées. Il suit également le combat de ceux qui ont finalement réussi à capter l’attention des autorités compétentes (ce qui n'a pas été simple du tout) – dont le FBI – de manière à ce que le site soit définitivement supprimée en avril 2012.

Voici Hunter Moore, le “roi” du revenge porn et son site à succès IsAnyoneUp, fermé en 2012.





Il permettait la diffusion de photos intimes sans autorisation, entraînant de terribles conséquences pour les victimes.





La série docu L'Homme le plus détesté d'internet, le 27 juillet. pic.twitter.com/opWdSgZwCz — Netflix France (@NetflixFR) July 14, 2022

Derrière les barreaux

Hunter Moore a été arrêté par le FBI en janvier 2014, soupçonné d’avoir engagé un pirate informatique pour obtenir de manière illégale des photos de nus d’internautes via leur ordinateur, pour ensuite les publier sur son site, et en retirer un bénéfice financier. Surnommé «l’homme le plus détesté d’internet» dans un article publié dans le magazine Rolling Stones, Hunter Moore aurait gagné jusqu’à 30.000 dollars par mois grâce à la publicité des annonceurs sur son site où, au fait de sa gloire, 20 nouvelles photos étaient publiées chaque jour.

Pour sa défense, Hunter Moore avait déclaré n’avoir rien à se reprocher en tant que propriétaire du site, rejetant la faute sur les internautes qui prenaient eux-mêmes la décision de publier les photos de leurs proches. Une position rapidement mise à mal par les enquêteurs qui ont retrouvé des échanges de courriels où il demandait explicitement à son acolyte spécialisé en piratage de récupérer des clichés sur les appareils de certaines victimes.

Après avoir accepté de plaider coupable, Hunter Moore a été condamné en décembre 2015 à deux ans et six mois de prison, ainsi qu'à une amende de 2.000 dollars. Une tape sur la main en comparaison de la profonde détresse ressentie par ses victimes. Il a été libéré le 22 septembre 2017, et placé sous contrôle judiciaire pendant trois ans.

Hunter Moore possède aujourd’hui un compte Twitter (depuis août 2018 selon son profil) et a créé un groupe Facebook privé, baptisé #thefamily, où il fait notamment la promotion d’un livre qu’il serait en train d’écrire. À noter que, depuis cette affaire, de nombreuses mesures législatives ont été prises afin de condamner plus sévèrement le «revenge porn» et ses pratiques.