The Idol : un premier teaser pour la série créée par The Weeknd avec Lily-Rose Depp

Le premier teaser de «The Idol» a été publié par HBO Max. Co-créée par Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye et Sam Levinson (Euphoria), la série plongera les téléspectateurs dans les coulisses de l’industrie musicale à Hollywood.

Rêve ou cauchemar. Le premier teaser de «The Idol», la série créée par Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye et Sam Levinson (Euphoria), vient d’être publié par HBO Max. Le montage hyperactif montre une suite d’images de corps qui dansent, de cocaïne, de provocation, de sexualisation, et de voitures qui foncent à toute allure. À un moment, on entend le personnage incarné par The Weeknd demander : «Tu me fais confiance ?». Ce à quoi celui incarné par Lily-Rose Depp répond : «Pas vraiment».

Attendue prochainement sur HBO Max (et potentiellement en France sur OCS), «The Idol» ambitionne de montrer aux téléspectateurs l’envers du décors de l’industrie musicale à Hollywood. Elle suivra un gourou à la tête d’une secte – joué par Abel Tesfaye – au moment où il entame une relation compliquée avec une star montante de la pop (Lily-Rose Depp).

En plus de The Weeknd et Lily-Rose Depp, le casting comptera sur la présence de Troye Sivan, Suzanna Son, Steve Zissis, Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Elizabeth Berkley Lauren, Nico Hiraga ou encore Anne Heche.