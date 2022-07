The White Lotus : un bref extrait de la saison 2 dévoilé par HBO Max

Les premières images de la saison 2 de «The White Lotus» viennent d’être dévoilées dans une vidéo promotionnelle publiée par HBO Max. Quelques secondes qui révèlent que l’action se déroulera en Sicile, et que Jennifer Coolidge sera de retour au casting.

Bref mais intense. La vidéo promotionnelle de la plate-forme de streaming HBO Max contient des images de ses séries les plus attendues (House of The Dragon), ou en cours de diffusion (Westworld), mais aussi de la saison 2 de «The White Lotus», qui fut la belle surprise de l’été dernier. Et dont les fans attendaient des nouvelles avec impatience. Regardez à partir de 00:17.

Cet extrait hyper-court permet de révéler que l’action se déroulera cette fois en Sicile. Soit très loin de la première localisation qu’était Hawaï. On a également la confirmation que Jennifer Coolidge sera le seul membre du casting de la saison 1 à faire son retour à l’écran dans le rôle de Tanya McQuoid. Sans que l’on connaisse la raison de sa présence en Italie.

Le reste du casting est totalement inédit, avec F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, ou encore Leo Woodall. Cette saison 2 sera à nouveau pilotée par Mike White, et devrait être diffusée d’ici la fin de l’année 2022. La date exacte n’a toutefois pas été dévoilée pour le moment.