Batman : Keanu Reeves rêve d'incarner le super-héros au cinéma

Keanu Reeves va incarner Batman dans le dessin animé «Krypto et les super-animaux», dont la sortie en salles est prévue pour le 27 juillet prochain. Un personnage que l’acteur avoue avoir toujours rêvé d’incarner.

Un rêve devenu réalité. Après Robert Pattinson, Christian Bale, George Clooney, Val Kilmer et Michael Keaton, c’est au tour de Keanu Reeves d’incarner Bruce Wayne, alias Batman, sur grand écran. L’acteur est en effet au générique du dessin animé «Krypto et les super-animaux», dont la sortie en salles est prévue pour le 27 juillet prochain, et dans lequel il prête sa voix au célèbre personnage.

Aussi, dans une interview à Extra, Keanu Reeves a laissé entendre que jouer l’homme chauve-souris dans un film en live-action était un rêve. «J’adore Batman en tant que personnage… dans les comics books, dans les films, donc avoir l’opportunité de faire le doublage était génial», commence-t-il. Mais à 57 ans, et avec Robert Pattinson fermement installé dans le costume pour le moment, le comédien sait que l’occasion ne se présentera pas immédiatement. Et seulement dans un contexte précis.

«Ça a toujours été un rêve. Robert Pattinson tient le rôle de Batman en ce moment, et il fait un super travail. Mais peut-être plus tard du coup. Peut-être quand ils auront besoin d'un Batman plus vieux», confie-t-il. Une pétition pour obliger DC à réaliser un film avec Keanu Reeeves dans le rôle de Batman existe-t-elle déjà ? C’est pour un ami.