Futuroscope : on a testé la nouvelle attraction Chasseurs de tornades

Des sensations fortes, le Futuroscope compte en faire vivre à ses visiteurs avec sa nouvelle attraction baptisée Chasseurs de tornades. Ouverte dès cet été, elle exploite des technologies encore jamais vues dans un parc. CNEWS a pu la tester et en découvrir les coulisses.

Quatre ans de travail et un investissement de 21 millions d’euros ont été nécessaires pour créer la nouvelle attraction phare du Futuroscope : Chasseurs de tornades. Inaugurée le 2 juillet dernier, elle s’impose comme une première mondiale avec des technologies démontrant le savoir-faire du parc de la Vienne en la matière. L’idée ? Immerger les visiteurs au cœur de ce phénomène météo et devenir le témoin d’une scène apocalyptique.

Le scénario n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui de Twister, célèbre film catastrophe qui avait emporté le box office en 1996. On se retrouve ainsi à suivre une équipe de météorologues chargés d’étudier les tornades et de trouver une solution pour éviter le pire.

On prend alors place dans une salle circulaire de 120 places, entouré par un écran cylindrique à LED de 420 m2 et de 8 mètres de haut -le plus grand d’Europe. Surtout, l’intégralité du plancher est monté sur un système de moteurs et de vérins pour nous faire tournoyer et s’élever dans les airs, au gré des vents violents.

40 ventilateurs en action

«La plate-forme est rotative et tourne sur elle-même à une vitesse de 30 km/h. Pour renforcer l'effet d'immersion, nous avons ajouté beaucoup d'effets spéciaux, notamment à base d'eau, des machines à étincelles et beaucoup de vent puisque 40 ventilateurs soufflent sur les visiteurs», explique pour CNEWS, Rémi Codron, chef de projets en charge de cette attraction. On ressort ébouriffé et impressionné par cette gigantesque machine à sensations.

Seul bémol, l’écran cylindrique à 360 degrés ainsi que le scénario dont on est spectateur ne permettent pas de retenir toutes les informations qui s’offrent à nous. Emporté par la bourrasque des événements, l’émerveillement prend le pas sur le récit. Mais il s’agit aussi de l’une des forces de cette attraction qui, finalement, mérite d'être faite plusieurs fois pour être appréciée dans son entièreté.

Notre conseil : pour un maximum de sensations, placez-vous a l’arrière de la salle, si vous le pouvez, ou bien préférez le centre de la salle pour profiter des phénomènes météo simulés.

Chasseurs de tornades est le symbole du renouveau du Futuroscope, deux ans après le lancement d’Objectif Mars, le très réussi rollercoaster du parc. Ce dernier vient également d’ouvrir un hôtel, Station Cosmos, ainsi qu’un restaurant Space Loop et un bar s'intéressant aux pilotes de l'espace.

Mais le Futuroscope ambitionne d’ouvrir également un parc aquatique ainsi qu’un nouvel hôtel thématique autour de l’écologie. Ce programme d’expansion intitulé Vision 2025 prévoit un investissement massif de 300 millions d'euros dans et autour du parc, qui compte attirer à terme plus de 2,5 millions de visiteurs par an.