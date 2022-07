House of the Dragon : pourquoi cette série a réussi à s'imposer face aux autres projets ?

À la conclusion de «Game of Thrones» en 2016, les responsables de la chaîne américaine HBO se sont posés la question de savoir s’ils allaient lui donner une suite. Une décision majeure pour une chaîne qui n’avait jamais, en plus de 40 ans, lancé de spin-off.

Pas si simple. Après la conclusion de «Game of Thrones» suite à la diffusion de l’intégralité des épisodes de l’ultime – et très controversée – saison 8, la chaîne américaine s’est retrouvée à devoir prendre une décision qu’elle n’avait jamais envisagée en plus de 40 ans d’existence : faut-il donner une suite – que ce soit sous la forme d’un prequel, sequel, ou autres – à cette série qui s’est imposée comme un phénomène culturel international depuis son lancement en 2011 ?

«Nous avons vu cela comme une opportunité de continuer à raconter des histoires de qualité, mais sans nécessairement vouloir remplacer ‘Game of Thrones’ à tout prix en tant que série la plus épique de l’histoire», explique Francesca Orsi, une des responsables chez HBO, dans un entretien avec le site américain The Hollywood Reporter.

C’est alors que George R.R. Martin, l’auteur des livres qui ont servi à l’adaptation de «Game of Thrones», a présenté deux idées. Une première basée sur ses romans «Dunk and Egg», qui suit un chevalier et écuyer dans leurs aventures à travers Westeros. L’autre était «House of the Dragon», l’adaptation du livre «La Danse des Dragons», qui raconte la guerre civile qui a éclaté au sein de la Maison Targaryen près de 200 ans avant les événements de la série originale. «Cette histoire possédait toutes les intrigues, la bataille pour le trône, les meurtres, les duels, les grandes batailles, 20 dragons – tout était là», se souvient l’auteur.

La Guerre des Cinq Idées

Si HBO a rapidement laissé tomber l’idée d’adapter «Dunk and Egg», la chaîne américaine ne voulait pas mettre tous ses œufs dans le même panier avec «House of the Dragon», et a donc lancé d’autres projets. «Vous ne pouvez pas vous dire que vous allez remplacer la meilleure série de tous les temps sur la base d’un seul script», explique Casey Bloys, directeur des contenus chez HBO.

C’est ainsi que va débuter ce que les fans vont baptiser «la Guerre des Cinq Idées». Un script sera basé sur la destruction de l’ancien empire de Valyria, un autre sur la conquête de Westeros par Aegon et ses sœurs, un autre encore sur la reine du royaume de Dorne, Nymeria. Deux autres projets seront également lancés. Dont un sur «La Longue Nuit» et les Marcheurs Blancs.

«Au début, HBO se demandait comment ils allaient réussir à détrôner ‘Game of Thrones’. L’adaptation de ‘La Danse des Dragons’ semblait être un choix trop évident, et ils se posaient la question de savoir si les gens avaient vraiment envie de voir plus de ‘Game of Thrones’», explique le showrunner de «House of the Dragon», Miguel Sapochnik. «Et l’ironie, bien évidemment, c’est qu’énormément de téléspectateurs le souhaitent», ajoute Ryan Condal, le co-showrunner de la série qui sera lancée le 21 août prochain sur HBO.

Au final, c’est donc une des toutes premières idées, présentées par George R.R. Martin, qui a été retenue. Impossible d’en vouloir à HBO d'avoir souhaité s’assurer qu’aucun autre projet ne viendrait concurrencer celui-ci. Cette nouvelle série, à en croire les premières images, s’annonce incroyable. Et si elle pouvait permettre à la chaîne américaine de faire oublier la conclusion bâclée de «Game of Thrones» dans le cœur des fans, ce sera déjà une énorme victoire.