Le Seigneur des Anneaux : le petit-fils de J.R.R.Tolkien s'est impliqué dans la série

Au moment de se lancer dans le développement de la série «Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir», les showrunners JD Payne et Patrick McKay ont pu compter sur la présence de Simon Tolkien, le petit-fils de l’auteur des livres, pour les guider.

Une présence essentielle. Dans un entretien avec le site américain EW.com, les showrunners de la série «Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir» - dont la diffusion doit débuter le 2 septembre prochain sur Amazon Prime Video – ont pu compter sur la présence à leurs côtés de Simon Tolkien, le petit-fils de J.R.R Tolkien, qui est lui aussi auteur de romans. Et selon JD Payne et Patrick McKay, sa contribution à l’ensemble de la fiction s’est révélée «inestimable», principalement dans la construction du récit et de l’arc narratif des personnages, en raison de son expertise et de la connaissance intime qu’il a de l’œuvre de son grand-père.

«La première fois que nous avons rencontré Simon Tolkien, nous avons dû nous pincer – nous étions là, à la même table que le petit-fils de J.R.R Tolkien lui-même», commence Patrick McKay. «Et cela a été le point de départ d’un dialogue extrêmement riche et éclairant. Son savoir, son souci du détail et sa passion pour les personnages, mais également pour l’architecture globale des 'Anneaux de Pouvoir' se retrouvent dans les pages de notre histoire. Travailler avec Simon a été l’expérience d’une vie», poursuit-il.

Dans un communiqué transmis à EW.com, Simon Tolkien s'est lui-même félicité de ce partenariat. «J’ai adoré assister les studios Amazon en relation avec la série, et en particulier apporter des informations à JD Payne et Patrick McKay à propos de divers éléments, comme la particularité de l’écriture de mon grand-père», écrit celui qui fut un avocat spécialisé dans les affaires criminelles à Londres, avant de poursuivre une carrière d’écrivain. Il est aujourd’hui âgé de 63 ans.