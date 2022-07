Stranger Things, saison 5 : le docteur Brenner sera-t-il de retour ? (SPOILERS)

Dans un entretien avec le site américain Vulture, Matthew Modine, qui incarne le docteur Martin ‘Papa’ Brenner dans «Stranger Things», laisse entendre que son personnage pourrait ne pas être aussi mort qu’on le croit.

Adieu Papa ! Pour ceux qui ont regardé la totalité des épisodes de la saison 4 de «Stranger Things», la mort du docteur Martin Brenner – surnommé ‘Papa’ par Eleven – ne fait aucun doute après qu’il ait été touché à plusieurs reprises par les tirs d’un sniper afin d’épargner la jeune fille. Pourtant, dans un entretien avec le site américain Vulture, le comédien Matthew Modine est venu semer le doute dans le cerveau des téléspectateurs.

À la question de savoir si Brenner est bel et bien mort, voilà ce qu’il répond : «Non, je ne le dirais pas. Parce que je ne veux pas qu’il soit mort. Trois choses me paraissent curieuses : Comment a-t-il survécu à l’attaque du Démogorgon dans la saison 1 ? Comment a-t-il réussi à échapper à One (qui deviendra Vecna, ndlr) ? Et quand Eleven essaie d’utiliser ses pouvoirs contre lui après avoir envoyé trois gardes dans les airs, il ne bouge pas et dit ‘Tu ne pensais pas que ce serait aussi facile, n’est-ce pas ?’. Elle n’a pas réussi à utiliser son pouvoir sur lui. Y a-t-il autre chose chez Brenner que nous ne voyons pas ?», explique-t-il.

Si cette théorie ne semble pas complètement tirée par les cheveux, il est bon toutefois de rappeler quelques détails. Le producteur Shawn Levy a déjà été interrogé sur cette histoire de Démogorgon dans la saison 1, et a précisé qu’il ne fallait pas s’attendre «à une explication précise pour ce moment particulier». Les frères Duffer ont eux-mêmes confirmés dans le podcast Happy Sad Confused que, cette fois, le docteur Brenner était «définitivement mort».

Malgré cela, Matthew Modine continue d’y croire. «Je ne veux pas croire que ce soit la fin, parce que j’adore les frères Duffer. Et parce que je suis impatient de travailler à nouveau avec Millie (Bobby Brown, qui incarne Eleven, ndlr). Je dis Millie parce que je n’ai pas de lien avec les autres membres de casting, à part Paul Reiser», poursuit-il.