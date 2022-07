House of the Dragon : ce qu'il faut retenir de la nouvelle bande-annonce (SPOILERS)

La chaîne américaine HBO vient de publier une nouvelle bande-annonce de la série «House of The Dragon», dont le lancement est prévu pour le 21 août prochain. Des images qui viennent confirmer l’énorme ambition de ce spin-off de «Game of Thrones».

Une guerre de succession. La nouvelle bande-annonce de «House of The Dragon», publiée par la chaîne américaine HBO, vient confirmer l’énorme ambition de la série pilotée par les showrunners Miguel Sapochnik et Ryan Condal. Et les moyens colossaux qui ont été mis à l’œuvre pour en faire le digne successeur de «Game of Thrones». Les téléspectateurs impatients se retrouver les intrigues, les trahisons, les batailles, et les dragons, vont être servis.

L’histoire se déroule 200 ans avant les évènements de la série originale, pendant le règne de Viserys Ier Targaryen. Ce dernier a hérité de la couronne à la suite de son grand-père, Jaeherys 1er. Détail important : il a été désigné en tant qu’hériter lors du Grand Conseil d’Harrenhal devant l’ensemble des seigneurs des Sept Couronnes. Parmi les décisions prises ce jour-là, il est également décidé qu’aucune femme ne sera en mesure de s’installer sur le trône du royaume de Westeros.

Pourtant, quand Viserys Ier Targaryen se retrouve lui-même en position de nommer son successeur sur le trône, le souverain ne compte dans sa lignée qu’une fille, la princesse Rhaenyra, née de son union avec Aemma Arryn. C’est elle qui sera désignée comme héritière. Une décision acceptée – du moins en apparence – au sein du royaume. Mais ses deuxièmes noces avec Alicent Hightower, amie d’enfance de Rhaenyra, et fille d’Otto Hightower, la Main du roi, va venir compliquer les choses.

Le récit épique d’une guerre de succession

Alicent Hightower va donner quatre enfants à Viserys, dont trois fils : l’aîné Aegon II, Helaena, Aemond et Daeron. Malgré cela, le souverain ne changera jamais l’ordre de succession. C’est à sa mort que débutera une guerre de succession sanglante, baptisée «La Danse des Dragons», entre les partisans de la princesse Rhanyera – qui épousera son oncle Daemon Targaryen en secondes noces, et dont elle aura deux fils, Aegon III et Viserys II – et ceux de son demi-frère, Aegon II. C’est cette histoire qui sera au cœur de l’intrigue de «House of the Dragon».

Après deux premiers teasers – que nous avons analysés en profondeur ICI et ICI – cette nouvelle bande-annonce dévoilée par la chaîne HBO ne fait que confirmer le travail colossal qui a été mis en œuvre pour faire de «House of the Dragon» une réussite. La pression est énorme, l’attente des fans aussi, mais il semblerait que la chaîne américaine soit en mesure de réussir un tour de force qui paraissait périlleux il y a encore quelques mois de cela. On a vraiment, vraiment, vraiment hâte de découvrir tout ça.

Le lancement de la saison 1 de «House of the Dragon» est prévu pour le 21 août prochain. En France, elle sera accessible sur OCS (via myCANAL) avec une diffusion en simultané avec les Etats-Unis à partir de 3h du matin, dans la nuit du 21 au 22 août.