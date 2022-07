That 90's Show : Wimer Valderrama donne des nouvelles du spin-off

L’acteur Wimer Valderrama a donné à ses fans quelques nouvelles de «That 90's Show», le spin-off de «That 70’s show», dans lequel la plupart des acteurs originaux feront leur retour, en postant une image du script sur Twitter.

Le projet avance. C’est via son compte Twitter que le comédien Wilmer Valderrama a tenu à informer ses fans de l’état d’avancement du tournage de «That 90's Show», le spin-off de «That 70’s show» dans lequel il retrouvera une bonne partie du casting originale, notamment Topher Grace (Eric), Laura Prepon (Donna), Mila Kunis (Jackie), et Ashton Kutcher (Michael).

