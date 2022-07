La Roue du temps : la série renouvelée pour une saison 3

Lancée en novembre 2021 sur Amazon Prime Video, et avant même la diffusion de la saison 2, «La Roue du temps» a été renouvelée pour un troisième chapitre par la plate-forme de streaming qui croit plus que jamais au succès de la série créée par Rafe Judkins.

Elle n’a pas fini de tourner. Amazon Prime Video a profité du Comic-Con de San Diego pour annoncer que «La Roue du temps», série adaptée des romans de Robert Jordan lancée sur la plate-forme de streaming en novembre dernier, était renouvelée pour une saison 3. Et en bonus, des extraits du tournage du deuxième chapitre – qui s’est clôturé en mai dernier – ont été dévoilés. De quoi satisfaire les millions de fans à travers le monde.

Pilotée par Rafe Judkins, la série plante son décors «dans un monde tentaculaire où la magie existe, et où seules certaines femmes sont en mesure de la pratiquer, l’histoire suit Moiraine (Rosamund Pike), une membre d’une organisation très puissante exclusivement composée de femmes appelée Aes Sedai, au moment où elle arrive dans le petit village des Deux-Rivières. Cela marque le début d’un périlleux voyage à travers le monde en compagnie de cinq jeunes hommes et femmes parmi lesquels pourrait se trouver le Dragon Renaissant, qui sauvera ou détruira l’humanité», précise le synopsis officiel de «La Roue du temps» qui, dès son lancement, était assurée de durer au moins deux saisons.

«Nous sommes tellement ravis de plonger plus profondèment dans le monde de ‘La Roue du temps’ avec Rafe Judkins et ses équipes, qui ont fait un travail merveilleux pour adapter la vision de Robert Jordan et proposer aux abonnés de Prime Video une expérience incroyable», se réjouit Vernon Sanders, un des responsables chez Amazon Studios, dans un communiqué.

«Nous ne pourrions être plus contents d’offrir aux fans de nouvelles raisons de s’enthousiasmer pour la série et d’apporter toujours plus d’histoire de ‘La Roue du temps’ à nos abonnés à travers le monde», poursuit-il.

Pour le moment, la saison 2 de la série – que son créateur Rafe Judkins annonce comme étant encore plus riche et impressionnante que la première – n’a pas de date de diffusion officielle sur Amazon Prime Video.