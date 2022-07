Séries TV : découvrez la liste des 10 acteurs les mieux payés aux États-Unis

Le site américain Variety vient d’établir la liste des acteurs-rices les mieux payés dans l’univers des séries télévisées. Un classement largement dominé par les grands noms du cinéma. Mais pas seulement.

Le prix de la notoriété. Dans un article publié sur le site américain Variety, les journalistes Michael Schneider et Joe Otterson se sont penchés sur les comédien-nes les mieux payés des séries télévisées. S’ils précisent que certains salaires peuvent être accompagnés de bonus, ou de suppléments (pour une personne créditée à la production, par exemple), il apparaît que les plus gros salaires actuels se situent autour de la barre symbolique du million de dollars (équivalent en euro) par épisode. «Les plates-formes de streaming essaient de maintenir le salaire par épisode en dessous du million de dollars, ce nombre étant réservé aux plus grands noms», explique une source citée dans l’article.

Aussi, avec 1,3 millions de dollars par épisode, les deux acteurs les mieux payés du petit écran américain actuellement sont Mahershala Ali (True Detective, Moonlight) pour la série «The Plot», développée par la plate-forme américaine Hulu. Et Kevin Costner, pour son rôle du patriarche dans la série «Yellowstone», dont les audiences ne cessent de grandir outre-Altantique sur Paramount+. Le podium est complété par Elizabeth Moss, qui est également la première femme du Top 10 (elles ne sont que 2, ndlr), avec ses 1,1 millions de dollars par épisode de «Shining Girls» sur Apple TV+.

Ensuite, on trouve le clan des «1 millions de dollar par épisode», avec Sylvester Stallone dans la série «Tulsa King» (Paramount+), Jason Sudeikis pour «Ted Lasso» (Apple TV+), Paul Rudd et Will Ferrell pour «The Shrink Next Door» (Apple TV+), Michael Keaton pour «Dopesick» (Disney+), et enfin Harrison Fort et Helen Mirren pour «1923», le prequel de «Yellowstone» (Paramount+). Le classement est disponible dans son intégralité sur Variety.

Des stars pour promouvoir les contenus

Leur article précise deux choses importantes. La première est que les nouveaux entrants sur le marché des plates-formes de streaming, comme Paramount+, utilisent l’aspect financier pour attirer à eux des talents qui feront parler automatiquement de leurs productions originales. Et donc de leur offre.

La deuxième est que cette tendance – qui consiste à payer les acteurs de premier plan des sommes considérables pour s’assurer leur présence au générique – pourrait rapidement montrer ses limites. Et que les éventuelles renégociations de salaires, à terme, de la part des plates-formes risquent de se répercuter non pas sur les stars, mais sur la majorité des comédiens et comédiennes qui les entourent au casting.

Un modèle qui vient, en partie, rompre avec ce qu’on a pu voir avec des séries comme «Friends» ou «The Big Bang Theory», où les acteurs ont négocié des hausses considérables de leur salaire une fois que le succès était au rendez-vous. Reste à voir comment l’intégralité de la structure salariale des comédien-nes sera impactée à l’avenir par ce changement de stratégie de la part des plates-formes de streaming.