Ben Affleck fond en larmes face à Jennifer Lopez pendant leur séjour à Paris

Selon des clichés publiés par le site américain TMZ, Ben Affleck a fondu en larmes devant Jennifer Lopez alors que le couple fraîchement marié profitait d’un dîner en tête à tête à Paris. Fort heureusement, son épouse était là pour le réconforter.

Trop d’émotion. Selon les clichés publiés par le site américain TMZ, Ben Affleck a été surpris en train de pleurer à chaudes larmes lors d’un dîner en tête à tête dans un restaurant parisien avec son épouse, Jennifer Lopez. Actuellement en voyage de noces dans la capitale française, le couple profitait d’un rare moment en solitaire, sans leurs enfants respectifs.

Impossible de savoir ce qui a provoqué autant d’émotion chez le comédien qui a été, fort heureusement, réconforté par son épouse avant que la soirée ne reparte dans la bonne humeur.

Cette lune de miel est décidemment mouvementée pour Ben Affleck qui, après avoir été immortalisé en train de dormir sur le pont d'une péniche, vient donc d’être photographié en pleurs.

Fiancé à Jennifer Lopez au début des années 2000, avant qu’ils ne se séparent en 2004, Ben Affleck et la chanteuse se sont mariés à Las Vegas il y a quelques jours, avant d’entamer un voyage de noces incluant un séjour à Paris. Le couple a été aperçu très amoureux, en balade dans un parc ou à la terrasse d’un restaurant avec leurs enfants, pendant cette escapade parisienne qui, on en est certain, leur laissera des souvenirs inoubliables.