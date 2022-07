Disney+ : la série «Daredevil» officiellement de retour au printemps 2024

L’Homme sans peur prépare son retour sur Disney+. En plus d’une apparition dans la série «She-Hulk : Avocate», le célèbre héros de Marvel reviendra pour de nouvelles aventures au printemps 2024 dans «Daredevil : Born Again».

Le compte-à-rebours à commencé. La série «Daredevil : Born Again» sera lancée au printemps 2024 sur Disney+, avec une nouvelle saison de 18 épisodes. Nouvelle ? Daredevil sera le premier super-héros de Marvel rapatrié de chez Netflix – qui lui avait donné 3 saisons, toutes disponibles sur Disney+ désormais – à poursuivre sa route sur la plate-forme de streaming de la marque aux grandes oreilles.

Son retour sur le devant de la scène se prépare depuis plusieurs mois, et la reprise du rôle par Charlie Cox – un point non-négociable pour les fans tant le comédien est absolument parfait à l’écran – avait été annoncé avec une apparition surprise du personnage dans «Spider-Man : No Way Home».

Lancée en 2015 sur Netflix, «Daredevil» s’était imposée comme une des meilleures séries de la plate-forme de streaming. Épatant dans le rôle de Matt Murdock, alias Daredevil, Charlie Cox a réussi à insuffler une énergie particulière à cet avocat aveugle qui se transforme en justicier une fois la nuit tombée, et qui s’impose un code d’honneur en toute circonstance.

À noter que Charlie Cox doublera également le personnage de Daredevil dans la série d’animation «Spider-Man : Freshman Year» attendue sur Disney+ dans le courant de l’année 2024.