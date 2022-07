House of the Dragon : les 3 infos à retenir de la conférence de presse de George R.R. Martin

George R.R. Martin était présent au Comic Con de San Diego, ce samedi 23 juillet, pour parler de «House of the Dragon», le spin-off de «Game of Thrones». Voici les trois principales infos à retenir de sa conférence de presse.

L’excitation est palpable. Depuis la diffusion de la bande-annonce de «House of the Dragon», dont le lancement est prévu le 21 août prochain sur HBO (et en France sur OCS), les fans de «Game of Thrones» commencent à trépigner d’impatience de découvrir ce prequel qui s’annonce plus qu’encourageant. Si la consigne donnée au casting présent au Comic Con de San Diego était manifestement d’en dire le moins possible sur l’intrigue générale de la série, George R.R. Martin a délivré quelques informations très intéressantes sur ce qui attend les téléspectateurs.

un récit inspiré d’une histoire vraie

George R.R. Martin est passionné par l’Histoire. Quand un fan lui a demandé la raison pour laquelle, selon lui, Westeros était à ce point «contre les reines» - l’histoire de «House of the Dragon» voyant la fille de Viserys I Targaryen se voir refuser son droit de succession au trône à la mort de son père – l’auteur a rappelé que «Game of Thrones» était inspirée d’une période de l’histoire britannique connue sous le nom de «La Guerre des Roses». Et que le prequel se basait sur un événement baptisé «L’Anarchie».

«Je chaparde des idées librement dans l’Histoire. Henry Ier, roi d’Angleterre s’est retrouvé avec un seul enfant légitime après que son fils se soit noyé dans le naufrage de son navire, sa fille Mathilde (dite l’Emperesse). C’est elle qu’il va désigner comme l’héritière au trône d’Angleterre, et il a fait prêter serment à tous les seigneurs du royaume de lui jurer fidélité et de la reconnaître comme étant leur reine», précise George R.R. Martin.

«Quand Henry Ier meurt quelques années plus tard, les seigneurs ont apparemment tout oublié de leur serment, et disent ‘non, ça ne se passera par comme ça’, parce que, entre-temps, le cousin de Mathilde, Etienne de Blois, en a profité pour traverser la Manche pour s’emparer du trône, et être proclamé roi d’Angleterre. C’est ainsi que commence une guerre civile baptisée "L’Anarchie" qui s’étalera sur plusieurs années», poursuit le romancier. Il ajoute que cette période l’histoire britannique fut «horrible et sanglante», et que la série suivra une direction similaire.

Une saison 2 déjà en préparation ?

La chaîne américaine HBO n’a pas encore commandée de saison 2. Du moins officiellement. Mais selon les propos tenus lors de la conférence de presse, que ce soit de la part de George R.R. Martin, ou du co-showrunner Ryan Condal, il semblerait que les équipes de production travaillent déjà sur la création de dragons qui n’apparaîtront même pas dans la saison 1. Ce qui veut dire qu’ils ne seront visibles que dans une suite éventuelle. Le renouvellement de la série semble déjà acté. Reste plus à attendre que cela soit officiel.

George R.R. Martin concentré sur le dernier tome

Les fans attendent avec impatience que George R.R. Martin fasse une apparition surprise à l’écran dans une des adaptations de ses livres. Il faudra apparemment encore patienter (longtemps ?), puisque l’auteur a affirmé qu’il se refuserait ce plaisir tant qu’il n’aura pas bouclé le dernier livre de sa saga «The Wind of Winter». «Vous le savez peut-être, il y a ce livre que je suis en train d’écrire, et je suis un peu en retard», a-t-il lâché devant des fans hilares. «Je ne me vois pas me rendre sur un tournage ou faire autre chose de ce genre tant que je n’aurais pas terminé et livré ce livre», a-t-il poursuivi. Ses fidèles lecteurs qui attendent depuis de nombreuses années espèrent que ce sera le plus tôt possible.