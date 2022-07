Jason Momoa : l'acteur d'Aquaman victime d'un impressionnant accident de la route

La star du film Aquaman, Jason Momoa, a eu un accident de la route ce dimanche 24 juillet 2022. Selon les informations de TMZ, le véhicule de l'acteur de 42 ans aurait été percuté par un motard qui circulait sur la voie opposée avant de dévier sa trajectoire.

Vraisemblablement plus de peur que de mal, mais le pire a été évité de justesse. Un motard circulant sur la voie opposée à la sienne aurait percuté de front la voiture de l’acteur Jason Momoa ce dimanche, a rapporté TMZ.

Le conducteur de la moto aurait été éjecté et serait passé par-dessus le véhicule de la star d’Aquaman. Il aurait été rapidement pris en charge par les secours et n’aurait miraculeusement subi que des blessures mineures, «des ecchymoses à la jambe et une blessure au pouce», croit savoir TMZ.

Jason Momoa serait quant à lui sorti indemne de «l’effrayant» accident, comme le décrit TMZ, qui a dévoilé des images tournées après la collision par des caméras embarquées.

La police s’est rendue sur les lieux de l’accident et devra déterminer les responsabilités des deux conducteurs, mais pour l’heure il semble que celle de l’acteur ne soit pas engagée. Le motard aurait dévié sa trajectoire et «traversé la voie de Jason pendant le virage, puis heurté l'extrémité avant gauche de sa Oldsmobile… et se serait en quelque sorte envolé brièvement», comme l’a décrit un témoin de la scène à TMZ, qui précise que «le motard a heureusement pu atterrir sur ses pieds mais pas avant d'avoir rebondi sur le pare-brise de Jason Momoa puis être passé sur le capot de sa voiture pour se retrouver de l'autre côté».

Le comédien, récemment vu sur le tournage de «Fast and Furious 10» en Italie, est resté sur les lieux pour aider le motard blessé, et aurait demander à un conducteur qui passait par là d'appeler les secours.