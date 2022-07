The Walking Dead : un nouveau spin-off avec Rick Grimes et Michonne en préparation

Connus pour leurs rôles de Rick Grimes et Michonne dans la série «The Walking Dead», Andrew Lincoln et Danai Gurira ont fait une apparition surprise, ce samedi 23 juillet, au Comic Con de San Diego pour annoncer leur retour dans un spin-off en 2023.

La surprise est totale. Alors que le casting de «The Walking Dead» était réuni au Comic Con de San Diego pour parler des derniers épisodes de la série attendus au mois d’octobre sur la chaîne américaine AMC – qui viendront mettre définitivement un terme à la fiction après 11 saisons – les fans présents sur place ont eu la surprise de voir Andrew Lincoln et Dana Gurira. Les interprètes de Rick Grimes et Michonne – deux personnages qui avaient quitté la série – se sont présentés sur scène pour une grande annonce : un spin-off centré sur leurs aventures est actuellement en préparation, et la série sera lancée sur AMC en 2023.

«L’an prochain, il y aura six épisodes à découvrir sur AMC+, donc en 2023, nous aurons beaucoup de choses à nous dire», a lancé Andrew Lincoln sous un tonnerre d’applaudissements, lui qui avait quitté la série originale lors de la saison 9 en 2018, son personnage se trouvant à bord d'un hélicoptère vers un destination inconnue. À noter que cette série, selon toute logique, devrait remplacer le projet initial qui consistait à réaliser trois films centrés sur son personnage. Et que celle-ci ne devrait pas être limitée, et pourrait se poursuivre au-delà de la saison 1.

Ce n’est pas le premier spin-off concocté chez AMC pour faire suite à la fin annoncée de «The Walking Dead». Les fans de la série zombiesque vont voir débarquer prochainement «Isle of the Dead» avec Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan, un spin-off qui n’a pas encore de titre centré sur le personnage de Daryl incarné par Norman Reedus, et une série d’anthologie baptisée «Tales of the Walking Dead». Lancé en 2015, le premier spin-off, «Fear the Walking Dead», a récemment été renouvelé pour une saison 8.