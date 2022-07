Disney+ : la première série originale britannique «Wedding season» à découvrir le 8 septembre

C’est le 8 septembre prochain, à l’occasion du Disney+ Day, que les abonnés pourront découvrir la première série originale britannique de la plate-forme de streaming, «Wedding Season».

L’amour en cavale. Disney+ poursuit sa stratégie de produire des séries en Europe avec le lancement, le 8 septembre prochain – date qui correspond au Disney+ Day avec son lot d’annonces et de nouveautés – de «Wedding Season», la première série originale britannique de la plate-forme de streaming.

Déclinée en 8 épisodes, elle suivra l’histoire de Katie et Stefan, qui tombent amoureux l’un de l’autre le jour du mariage d’une connaissance qu’ils ont commun. Le problème est que Katie est déjà fiancée à un autre homme.

Aussi, le jour de ses noces, son futur époux et l’intégralité de la belle-famille de Katie sont assassinés. La police fait de Stefan le suspect numéro 1, tandis que lui soupçonne Katie. Décidés à prouver leur innocence, les amants tragiques se lancent dans une cavale effrénée à travers le Royaume-Uni et les États-Unis.

Emmenée par Rosa Salazar et Gavin Drea, «Wedding Season» se présente comme une série alliant comédie romantique, action et thriller. Jade Harrison, Jamie Michie, Callie Cooke, Bhav Joshi, Ioanna Kimbrook, et Omar Baroud complètent le casting.