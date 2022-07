Sarah Paulson remplace Claire Foy au générique du film d'horreur «Dust»

Le film d’horreur «Dust» pourra compter sur la présence de Sarah Paulson pour remplacer Claire Foy dans le rôle principal. Cette dernière a été contrainte d’abandonner le projet en raison d’un agenda surchargé.

Spécialiste de l’horreur. Brillante dans les différentes saisons de la série d’anthologie «American Horror Story» auxquelles elle a participé, Sarah Paulson va de nouveau se frotter au genre horrifique avec «Dust», un thriller appelé à être diffusé prochainement sur la plate-forme de streaming américaine Hulu (sur Disney+ en France, probablement).

La comédienne va remplacer au pied levé Claire Foy («The Crown») qui avait hérité du premier rôle en juin 2020, mais qui a finalement été contrainte de quitter le projet en raison d’un agenda trop chargé. C’est donc Sarah Paulson qui sera en charge de donner vie à l’écran à «une jeune mère de famille hantée par son passé alors qu’elle se sent menacée par une présence, et décide de prendre des mesures drastiques afin de mettre sa famille en sécurité», précise le synopsis officiel. La panique du personnage principal sera exacerbée par le fait qu’elle sera prise au piège de la tempête de poussière qui a frappé l’État d’Oklahoma, aux États-Unis, dans les années 1930.

Sarah Paulson sera également créditée au générique en tant que productrice exécutive. Elle sera par ailleurs prochainement au casting de «Clybourne Park», une adaptation de la pièce éponyme de Bruce Norris, ainsi qu’«Untamed», une série adaptée des mémoires de Glennon Doyle. En plus de participer aux séries «American Horror Story» et «American Crime Story», la comédienne incarne également le rôle principal de «Ratched» - dont elle est également la productrice – une série disponible sur Netflix, et dont la saison 2 est actuellement en production.