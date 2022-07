Superman : Dwayne Johnson vient-il de révéler qu'Henry Cavill n'incarnera plus le super-héros ?

Lors d’une session de questions/réponses au Comic Con de San Diego le week-end dernier, Dwayne Johnson a insinué que le rôle de Superman – qui est incarné au cinéma par Henry Cavill depuis 2013 – était actuellement vacant.

Séisme dans l’univers de DC Comics. Lors d’une session de questions/réponses au Comic Con de San Diego où il était venu parler du film «Black Adam» qui sortira dans les salles le 19 octobre prochain, Dwayne Johnson a laissé entendre que le rôle de Superman était actuellement vacant. Ce qui voudrait dire qu’Henry Cavill, qui porte la cape du super-héros depuis 2013, a définitivement tiré un trait sur le personnage. À la question de savoir qui s’imposerait dans un face-à-face entre Superman et Black Adam, voilà ce que le comédien a répondu :

Dwayne Johnson response to who would win the fight between Superman or Black Adam #BlackAdam #SDCC pic.twitter.com/uRZCj19CTL

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 23, 2022