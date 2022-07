Danse avec les Stars : le chanteur Billy Crawford confirme sa participation à la prochaine édition

Star de la musique dans les années 2000, devenue depuis star du petit écran aux Philippines, Billy Crawford a confirmé qu’il participerait bien à la prochaine saison de l’émission de TF1 «Danse avec les Stars».

De retour sur le devant la scène en France. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de TF1 ce mardi 26 juillet, le chanteur Billy Crawford, bien connu des ados des années 2000, a fait savoir qu’il allait être candidat de la prochaine édition de «Danse avec les Stars». «J’ai vraiment hâte de relever ce défi et de commencer les répétitions aussi. On se retrouve très vite sur TF1, gros bisous, je t’aime à la folie. T’inquiète, j’arrive !», a lancé en français l’artiste originaire des Philippines où il est ces dernières années devenu une star du petit écran.

Et il a même préparé une petite vidéo pour vous annoncer la nouvelle lui-même #DALS #BillyCrawford #ComingSoon pic.twitter.com/qJr6ab0h3J — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) July 26, 2022

Pour mémoire, le chanteur avait connu le succès en France dans les années 2000 avec les singles «Trackin», «When You Think About Me», «You Didn't Expect That» et «Me Passer De Toi (Someone Like You)», extraits de son deuxième album «Ride», paru en 2001.

A cette époque tout souriait au jeune homme à qui «Trackin» vaudra même la cinquième place des charts et un disque de platine pour avoir dépassé les 500.000 ventes. Très populaire, il décrochera l’année suivante le trophée d’artiste masculin international aux NRJ Music Awards.

Celui à qui on prêtera une idylle avec une autre idole des jeunes du début des années 2000, la chanteuse Lorie - avec qui il signera un duo, « Say Goodbye » en 2003 - s’était ensuite fait plus discret dans l’Hexagone.

Après le succès relatif de son 3e album sorti en 2004, Billy Crawford était notamment apparu dans le film «L'Exorciste : aux sources du mal», de Paul Schrader. En 2006, il avait créé sa marque de vêtements, sorti une autobiographie et enregistré une reprise de «Super Freak» de Rick James en 1981, pour les besoins de la bande originale du film d'animation «Astérix et les Vikings».

Mais c'est à la télévision qu’il a ensuite poursuivi sa carrière aux Philippines, où il a été juré de «Nouvelle Star», mais aussi de «Pilipinas Got Talent». En 2019, le chanteur il avait cependant fait un retour remarqué à la musique avec le titre «Filipina Girl», en featuring Marcus Davis & James Reid.

Côté vie privée, Billy Crawford a épousé en 2018 Coleen García, mannequin et véritable star aux Philippines, et est devenu papa d’un petit garçon en 2020.

Actuellement animateur de la version philippine de «Mask Singer», et toujours aussi athlétique et féru de danse qu’à la grande époque de «Trackin», Billy Crawford, désormais âgé de 40 ans, pourrait bien être un redoutable compétiteur sur le parquet de «Danse avec les Stars», lui qui a de surcroît été juré de «World of Dance Philippines» en 2019, une émission dans laquelle s’affrontent des chorégraphes.

Pour l'heure, la date de diffusion de l'émission n'a pas été annoncée.