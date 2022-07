David Harbour et Pedro Pascal au casting de la série limitée «My Dentist's Murder Trial» sur HBO

Selon le site américain Deadline, David Harbour (Stranger Things) et Pedro Pascal (The Mandalorian) seront prochainement réunis au casting de la série limitée «My Dentist's Murder Trial» sur HBO.

Un duo de choc. Selon une information exclusive du site américain Deadline, David Harbour (Stranger Things) et Pedro Pascal (The Mandalorian) vont se donner la réplique dans la série limitée «My Dentist's Murder Trial» sur HBO. La fiction sera adaptée d’une histoire vraie, celle du procès d’un dentiste appelé Gilberto Nunez accusé du meurtre de son ami, Thomas Kolman. Une affaire racontée en détail dans un article publié sur le site du New Yorker en 2017 par le journaliste James Lasdun, qui fut un des patients du docteur Nunez.

On y apprend notamment que Gilberto Nunez – qui sera incarné par Pedro Pascal dans la série – entretenait une relation adultère avec la femme de Thomas Kolman. Que ce dernier finira par découvrir, et accepter, se rapprochant même du docteur Nunez au point de devenir un de ses amis proches. Après un long procès, le dentiste ne sera finalement pas inculpé du meurtre de Thomas Kolman, mais sera toutefois condamné à une peine de prison pour avoir utilisé de faux-papiers d’identité afin de se faire passer pour agent de la CIA.

Pour le moment, on ne sait pas à quel point le scénario de la série, dont l’écriture a été confiée à Steve Conrad (qui écrit également le script du spin-off de «Game of Thrones», «Tales of Dunk and Egg»), suivra la réalité des faits. David Harbour et Pedro Pascal seront également présents au générique en tant que producteurs exécutifs. Aucune date de diffusion n’est connue pour le moment.