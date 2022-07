Disney+ : de quelle histoire vraie est inspirée la mini-série «Sur ordre de Dieu» avec Andrew Garfield ?

La mini-série «Sur ordre de Dieu» et ses 7 épisodes sont disponibles sur Disney+. Elle est inspirée du livre éponyme de Jon Krakauer publié en 2003 qui revient sur le meurtre tragique de Brenda Lafferty et de sa fille de 15 mois en 1984, dans une petite ville de l’Utah.

Une libre inspiration. La mini-série «Sur ordre de Dieu» voit Andrew Garfield incarner le rôle de l’inspecteur Jeb Pyre, un mormon pratiquant qui se voit confier une enquête sur le meurtre d’une femme et de son bébé de 15 mois. Le mari, retrouvé couvert de sang le soir du crime, est immédiatement arrêté, et considéré comme le suspect numéro 1. Mais au fur et à mesure que l’enquête avance, l’inspecteur Pyre voit ses certitudes et sa foi ébranlées par les secrets sur l’origine de la théologie en laquelle il croit, et les funestes conséquences que le fondamentalisme religieux peut entraîner.

L’État de l’Utah sous le choc en 1984

La mini-série «Sur ordre de Dieu» s’inspire d’une histoire vraie – avec laquelle, il est important de le préciser, elle prend également de nombreuses libertés à des fins artistiques – survenue le 24 juillet 1984 dans une petite ville mormone de l’Utah, aux États-Unis. Dans une maison sont retrouvés les corps de Brenda Lafferty et de sa fille, Erica, âgée de 15 mois. La mère a eu la gorge tranchée, l’enfant a été exécutée à l’arme blanche.

Il sera découvert plus tard que Ron et Dan Lafferty, deux des frères d’Allen Lafferty, l’époux de Brenda, ont commis les meurtres après avoir soupçonné la jeune femme de vouloir créer la discorde au sein de leur famille.

Selon l’enquête, Brenda n’avait pas hésité à dénoncer le fondamentalisme religieux dans lequel les deux frères étaient tombés, arguant que leur point de vue allait à l’encontre des enseignements de l’église mormone. C’est pour cette raison qu’ils furent tous deux excommuniés de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours - à laquelle quasi tous leurs concitoyens appartenaient - en 1982. C’est alors que les deux frères ont décidé de rejoindre le mouvement de l’École des Prophètes, qui favorise notamment la pratique de la polygamie.

Un détail important, puisque c’est pour cette raison que la femme de Ron va demander le divorce, ne souhaitant pas suivre son mari dans cette voie. Alors que Ron et Dan tentaient de convaincre Allen de les rejoindre dans le mouvement, c’est Brenda qui s’est opposée à eux. Ce qu’ils ont pris comme une tentative de mettre à mal l’unité de la famille Lafferty. Ron affirmera qu’en mars 1984, il aurait eu une révélation lui intimant l’ordre d’assassiner Brenda et Erica. Il affirme que deux autres personnes – une qui avait apporté son soutien à son ex-femme, et une autre présente au moment de son excommunication – devaient également périr selon la volonté de Dieu, Ron et Dan étant persuadés qu'ils étaient des prophètes.

Rattrapés par la justice

Après le meurtre de Brenda et d’Erica, incapables de situer leurs deux autres cibles, les deux frères décident de quitter l’Utah pour se rendre dans le Nevada. C’est dans cet état qu’ils seront finalement arrêtés par les forces de l’ordre alors qu’ils faisaient la queue au buffet d’un casino (un événement traité différemment dans la série, ndlr). En 1985, Ron est condamné à la peine de mort. Une décision qui sera annulée en 1992, avant qu’il ne soit à nouveau condamné, faisant alors le choix de mourir devant un peloton d’exécution.

Ron restera 34 ans dans le couloir de la mort, pour finalement mourir de causes naturelles en prison en 2019 à l’âge de 78 ans. Son frère Dan a été condamné à deux peines de prison à vie, et est toujours incarcéré aujourd’hui. À noter que, ni le personnage incarné par Andrew Garfield, Jeb Pyre, et son collègue Bill Taba, n’ont existé dans la réalité.

Plusieurs libertés ont été prises sur les faits exacts par le créateur de la série, Dustin Lance Black, lui-même un ancien mormon, afin de simplifier les détails présents dans le livre de Jon Krakauer, mais aussi pour les besoins de la fiction. Selon le site américain de Newsweek, il se serait entretenu à plusieurs reprises avec des membres de la famille de Brenda afin de la dépeindre de la manière la plus fidèle possible.