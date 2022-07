The Gray Man : le film avec Ryan Gosling aura une suite et un spin-off

Mis en ligne le 22 juillet dernier sur Netflix, le film «The Gray Man» est déjà assuré de connaître une suite, toujours avec Ryan Gosling, a fait savoir la plate-forme, mais aussi un spin-off.

Seulement une semaine et déjà deux promesses. Mis en ligne le 22 juillet dernier, le thriller «The Gray Man», film d'action dont on murmure qu'il serait le plus cher de l’Histoire de Netflix avec 200 millions de dollars de budget (soit environ 197 millions d'euros) - est déjà assuré de connaître une suite et même un spin-off.

Le blockbuster, réalisé par les frères Russo, à qui l’on doit notamment «Avengers : Infinity War» (2018) et «Avengers : Endgame»(2019), est un thriller d’espionnage qui voit Ryan Gosling (Drive) endosser le rôle d’un Américain sorti de prison par une branche secrète de la CIA pour devenir un agent spécial. Appelé à effectuer des missions secrètes à travers le monde sous le nom de code Sierra Six, le jeune homme s’avère un tueur à gages diablement efficace, jusqu’au jour où il découvre que sa cible est un agent comme lui. Alors qu’il met au jour les sombres secrets des services de renseignement américains, son ancien collègue aux tendances psychopathes (Chris Evans) met sa tête à prix. Commence alors une chasse à l'homme qui va mettre des assassins des quatre coins du monde à ses trousses…

The Gray Man Universe is expanding! A sequel to The Gray Man is now in development with star Ryan Gosling, directors Joe & Anthony Russo & co-writer Stephen McFeely set to return!





A spin-off is also in the works from acclaimed screenwriters Paul Wernick & Rhett Reese (Deadpool) pic.twitter.com/avtawpRB7F — Netflix (@netflix) July 26, 2022

Si Ryan Gosling est d’ores et déjà annoncé au casting, on ignore pour l’instant si ses comparses Ana de Armas, Regé-Jean Page, Jessica Henwick ou encore Julia Butters seront eux aussi de retour.

Six revient pour un deux.





The Gray Man 2, prochainement. pic.twitter.com/1aCrF47G0P — Netflix France (@NetflixFR) July 26, 2022

Pour l’heure d'ailleurs, aucune date de production ou de sortie n'a été communiquée pour The Gray Man 2. Les réalisateurs Anthony et Joe Russo s'étaient en tous les cas déjà montrés très enthousiastes à l'idée de réaliser un second volet. «Ce qui nous a motivé à rassembler un tel casting [...] c'était, en partie, pour créer une sorte d'univers dans lequel on pourrait les suivre, afin de découvrir ce qui leur est arrivé dans le passé ou ce qui leur réserve dans le futur», avait confié Anthony Russo lors de la promotion du film.

Un spin-off de The Gray Man serait également en préparation sous la direction des scénaristes Paul Wernick et Rhett Reese («Deadpool», «6 Underground», «Spiderhead»), mais aucune autre information, qu'il s'agisse de la réalisation ou du casting, n'a encore été révélée.