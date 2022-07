Kate Winslet incarnera le rôle principal dans la série limitée «The Palace» sur HBO

L'actrice britannique Kate Winslet tiendra le rôle principal dans la série limitée «The Palace» sur la chaîne américaine HBO. C’est le réalisateur Stephen Frears (Philomena) qui sera derrière la caméra

Une affaire qui marche. Après «Mare of Easttown», «Mildred Pierce», et bientôt dans «The Trust», Kate Winslet vient de signer son quatrième projet avec la chaîne américaine HBO en acceptant d’incarner le rôle principal de «The Palace», une série limitée créée par Will Tracy (Succession) dont la réalisation a été confiée à Stephen Frears.

L’histoire suivra sur une année les membres d’un régime autoritaire vivant dans un palace au moment où leur emprise sur la population commence à se relâcher inexorablement. «Nous sommes honorés de travailler avec une équipe aussi talentueuse pour "The Palace". L’idée que Kate Winslet et Stephen Frears, deux des meilleurs talents de notre industrie, vont réunir leur force afin de porter à l’écran les scripts originaux, incroyables, et prémonitoires de Will Tracy est un rêve devenu réalité pour HBO», a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente de la programmation au sein de la chaîne américaine.

Pour le moment, aucune date de mise en production, ou de diffusion, n’a été dévoilée. Kate Winslet sera prochainement au casting de «The Trust», une autre série limitée prévue pour être diffusée sur HBO basée sur le roman éponyme d’Hernan Diaz sur un célèbre financier qui engage un écrivain pour réécrire sa vie, en réaction d’une précédente version de son histoire raconté dans un livre qui, à ses yeux, n’était pas satisfaisante.