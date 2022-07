60 ans de la mort de Marylin Monroe : tout savoir sur «Blonde», le biopic avec Ana de Armas

Adaptation du livre éponyme de Joyce Carol Oates, «Blonde» voit Ana de Armas incarner Marilyn Monroe dans ce biopic réalisé par Andrew Dominik, à découvrir à partir du 28 septembre prochain sur Netflix.

L’attente est insoutenable. Alors que Netflix vient de publier, ce jeudi 28 juillet, une nouvelle bande-annonce de «Blonde», et que cette année marque le 60e anniversaire de la mort (le 4 août 1962) de Marilyn Monroe, voici tout ce qu’il faut savoir sur le film adapté du livre éponyme de Joyce Carol Oates, et réalisé par Andrew Dominik.

Quand sera-t-il disponible ?

Selon les dernières informations dévoilées par Netflix accompagnant la bande-annonce publiée ce jeudi 28 juillet, «Blonde» sera finalement mis en ligne sur la plate-forme de streaming le 28 septembre prochain. Soit cinq jours plus tard que ce qui avait été annoncé auparavant (la première date annoncée était le 23 septembre). Il sera projeté en exclusivité mondial lors de la prochaine édition de la Mostra de Venise qui débutera le 31 août prochain (et qui sera à suivre en intégralité sur Canal+, ndlr).

De quoi parle le film ?

Selon le synopsis officiel, le film propose «une interprétation osée de la vie d’une des icônes incontournables d’Hollywood, Marilyn Monroe. De son enfance troublée en tant que Norma Jeane, à sa fulgurante ascension vers la célébrité et les aléas de sa vie sentimentale, Blonde brouille les lignes entre les faits et la fiction pour explorer la différence de perception entre son personnage public, et la femme qu’elle était en privé».

Pour le réalisateur, Andrew Dominik, «Blonde est un film dédié à tous les enfants mal-aimés du monde. L’idée était de montrer en détail les traumatismes de l’enfance, et de montrer comment ces traumatismes séparent un individu entre sa personnalité publique et privée. Et la manière dont l’adulte voit le monde à travers le filtre de ce traumatisme de l’enfance. C’est l’histoire d’une personne dont la vision du monde se brouille à cause de son inconscient, et c’est l’image de Marilyn Monroe qui est utilisée pour ce faire».

Qu’en pense l’auteure du livre, Joyce Carol Oates ?

Publié en 2000, le livre «Blonde» explore les démons qui hantaient Marilyn Monroe, et le prix de la célébrité qu’elle a dû payer. Avec cette même approche rêveuse et irréelle que semble avoir repris le film, à en croire la bande-annonce.

Aussi, en août 2020, après avoir vu une version brute du film d’Andrew Dominik, Joyce Carol Oates s’est montrée d’un enthousiasme débordant via son compte Twitter.

(just a parenthetical aside--I have seen the rough cut of Andrew Dominick's adaptation & it is startling, brilliant, very disturbing & [perhaps most surprisingly] an utterly "feminist" interpretation... not sure that any male director has ever achieved anything this.) https://t.co/zUubjH5yqV — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) August 10, 2020

«J’ai vu une version brute du montage de l’adaptation d’Andrew Dominik, et c’est étincelant, brillant, très dérangeant, et (peut-être de manière plus surprenante) une interprétation tout à fait féministe… je ne suis pas certaine qu’aucun réalisateur masculin ait déjà accompli une chose pareille», peut-on lire.

Des propos qui colle parfaitement à ceux d’Ana de Armas, la comédienne qui incarne Marilyn Monroe à l’écran. «L’ambition d’Andrew était claire dès le départ. Il s’agit de présenter une version de la vie de Marilyn Monroe à travers son regard. Il voulait que le monde puisse expérimenter ce que cela voulait dire d’être Marilyn, mais aussi Norma Jeane. Je trouve que c’est la proposition la plus osée, sincère, et féministe sur sa vie que je n’ai jamais vu», expliquait la comédienne au site Netflix Queue.

Qui est au casting ?

Comme nous venons de le dire, c’est Ana de Armas qui prête ses traits à Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jean Mortenson. Un rôle qu’elle considère comme étant le plus intense de toute sa carrière, exigeant énormément de travail de sa part. «Cela m’a pris un an pour me préparer, les recherches, l’accent, et tout le reste. (…) Le tournage a duré pendant trois mois non-stop – avec un agenda complètement fou», explique celle qui s’est retrouvée à filmer, en parallèle «No Time to Die», le dernier James Bond avec Daniel Craig.

Ana de Armas donnera notamment la réplique à Adrien Brody, qui incarnera le troisième époux de Marilyn Monroe, l’écrivain Arthur Miller, tandis que Bobby Cannavale, un autre de ses maris, la star du baseball Joe DiMaggio. Julianne Nicholson, Garret Dillahunt, Caspar Phillipson, ou encore Evan Williams complètent le casting.

Le film est-il «tous publics» ?

Non. Le réalisateur Andrew Dominik a prévenu qu’il n’avait aucune intention d’édulcorer la vie sentimentale et sexuelle de Marilyn Monroe dans un film qui sera interdit en France aux moins de 18 ans, selon toute logique.

S’il s’est dit surpris de voir le biopic être classé comme un film pour adulte, Andrew Dominik assume totalement ses décisions en tant que réalisateur. «Le film ne dépeint pas une sexualité heureuse. Il dépeint des situations ambiguës. Pour faire simple, ça parle d'une enfant qui n'était pas voulue, puis qui est devenue la personne la plus désirée au monde. Elle n'arrivait pas à gérer tout cela. (…) C'est difficile de choisir pour les gens. Qui sait ? D'un côté, je pense que si on me donnait le choix, je préférerais voir la version NC-17 (la dénomination de la version adulte aux États-Unis, ndlr) de l'histoire de Marilyn Monroe. Parce qu'on sait que sa vie était borderline, clairement, vu comment elle s'est terminée... Vous préférez voir la version qui montre tout ou celle qui est lissée ?», a-t-il déclaré.

«C'est un film qui a définitivement une certaine moralité, mais il nage en même temps dans des eaux ambiguës. Je ne crois pas qu'il sera aussi clair et net que ce que le public voudra bien y voir. Il contient des choses qui vont offenser tout le monde», poursuit-il. On a clairement hâte de voir ça pour se faire notre propre opinion.