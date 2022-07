Brendan Fraser : l’acteur de La Momie est méconnaissable dans le nouveau film de Darren Aronofsky

Le réalisateur Darren Aronofsky a dévoilé une première photo de Brendan Fraser dans le film «The Whale». L’acteur star des années 1990 y incarne un homme de 270 kilos.

Un changement physique impressionnant comme Hollywood les adore. L’acteur Brendan Fraser est apparu méconnaissable sur la première photo du film «The Whale», mise en ligne ce mercredi 27 juillet par le réalisateur Darren Aronofsky («Requiem for a Dream», «Black Swan») lui-même, alors que son film, très attendu, sera présenté à la 79e Mostra de Venise en août.

Adaptation de la pièce de théâtre de Samuel D. Hunter (2012), «The Whale» est un drame familial qui se déroule dans une ville mormone de l'Idaho. Il suit le quotidien de Charlie (Brendan Fraser), un homme de 270 kilos dépressif reclus chez lui et atteint d’hyperphagie, et qui décide un jour de reprendre contact avec sa fille, une ado de 17 ans (interprétée par Sadie Sink vue dans «Stranger Things») qu’il n’a pas vue depuis de nombreuses années.

El antes y después de #BrendanFraser, uno de los héroes favoritos de nuestra infancia pic.twitter.com/BnCKogOWZc — AstroCinema (@Astroworld_News) July 20, 2022

Idole des années 1990, star des films «George de la Jungle» et «La Momie» dans lesquels il arborait un physique athlétique - qu’il avait (déjà) perdu ses dernières années -, Brendan Fraser a déclaré à Newsweek qu'il avait eu recours à des prothèses et au maquillage pour ce nouveau rôle.

Absent des écrans durant de nombreuses années à cause de problèmes de santé, ainsi qu'après avoir révélé avoir été victime d'une agression sexuelle, Brendan Fraser confirme, après «No Sudden Move» de Steven Soderbergh en 2021, son grand retour sur le devant de la scène, lui qui est également au casting du nouveau film de Martin Scorcese, «Killers of the Flower Moon», et «Batgirl».