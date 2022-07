Marvel : «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» va modifier le MCU de manière «permanente»

C’est avec «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania», attendu en salles le 15 février prochain, que Marvel entrera dans la Phase 5. Et selon le réalisateur Peyton Reed, le film va bouleverser de manière permanente le MCU (Marvel Cinématic Universe, nldr).

Prochaine étape. Les fans de Marvel sont prévenus. Le 15 février prochain, le film «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» lancera officiellement la Phase 5 de l’univers cinématographique Marvel, et selon le réalisateur Peyton Reed, celui-ci ne sera alors plus jamais comme avant.

«Le lancement de la phase 5 est vraiment excitant pour nous. C’est notre troisième film Ant-Man. C’est une trilogie maintenant. Mais des choses se passent dans ce film qui vont changer l’univers cinématographique Marvel de façon permanente. Et c’est amusant pour nous que Scott Lang soit au centre de ce changement», annonce-t-il dans un entretien avec le site américain Access Hollywood, lors du Comic Con de San Diego.

«Nous voulions vraiment faire un virage à 180° et faire un film encore plus épique, mais qui continue de faire progresser l’histoire de ces dynamiques familiales. Et tout ce qui se passe entre Scott et Hope et Cassie… Cassie, qui a maintenant 18 ans, et peut-être que Scott ne sait pas trop comment se comporter avec elle en tant qu’adulte, car il a perdu ces cinq années à cause des événements d’Endgame», poursuit-il.

Dans «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania», le personnage de Scott Land – incarné par Paul Rudd – et Janet Van Dyne, alias La Guêpe, vont se retrouver à affronter une terrible menace en raison de l’ouverture du multivers : Kang, le Conquérant. Ce dernier est considéré comme un des méchants les plus puissants de Marvel. On attend désormais d’en apprendre plus sur l’intrigue du film, ainsi que les premières images officielles.