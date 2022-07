Pékin Express : une candidate violemment percutée par un éléphant

Une candidate de «Pékin Express : duos de choc» a été blessée après avoir été percutée par un éléphant, au cours d’une épreuve de l’épisode diffusé ce mercredi 27 juillet.

Grosse frayeur dans Pékin Express. Engagée dans un parcours d’obstacles diffusé ce mercredi, Karine Fournier, meilleure amie et binôme de Valérie Trierweiler dans l’édition «Duos de choc» de «Pékin Express», actuellement diffusée sur M6, a été blessée par un éléphant.

Alors qu'elle était lancée sur une passerelle entourée de pachydermes, Karine a reçu un violent coup de trompe dans le dos. La meilleure amie de Valérie Trierweiler est alors lourdement tombée au sol.

«Je cours vers elle, elle était en état de choc à trembler de tout son corps», a raconté Valérie Trierweiler. «Je valdingue sur le côté, je me réceptionne mal et là je suis sonnée par terre et je ne suis pas bien», se souvient de son côté la malheureuse candidate.

Choquée et touchée au poignet et à la tête, Karine a dû être prise en charge par les médecins qui finalement la rassureront sur son état de santé. «Je ne pensais pas voir un éléphant d'aussi près. Je crois qu'on a sympathisé», dira-t-elle avec humour après s’être remise de ses émotions. Au final, malgré sa blessure au poignet, Karine a été autorisée à reprendre la course. Le binôme s’est d’ailleurs ensuite qualifié pour la demi-finale en prenant l’ascendant sur les commentateurs sportifs Yoann Riou et Xavier Domergue, qui ont quant à eux dû quitter l’aventure.

Suite à l’accident avec l’éléphant, qui aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques, la production a pris une décision radicale. L’animateur de «Pékin Express» Stéphane Rotenberg, qui avait mis l’épreuve sur pause le temps que les secouristes n’interviennent, a finalement annoncé qu’elle ne reprendrait pas et que l’avantage mis en jeu serait à gagner dans le défi suivant.