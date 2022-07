Danse avec les Stars : candidats, jurés, danseurs... Tout savoir sur la prochaine édition

Les premiers noms des nouvelles recrues de la saison 12 de Danse avec les Stars ont été annoncés.

Le casting s’étoffe. La prochaine édition de «Danse avec les Stars» commence à faire connaître les noms de ceux qui fouleront le parquet de la prochaine saison.

Parmi les recrues de cette saison 12 déjà confirmées par TF1, figurent le chanteur des années 1990 Billy Crawford, et l'humoriste Florent Peyre. Le Parisien a annoncé ce jeudi 28 juillet que l'ancien judoka et ministre David Douillet, la chanteuse Anggun, la Miss France 2021 Amandine Petit, le comédien Thomas da Costa («Ici tout commence»), le tiktokeur Stéphane Legar, et les chanteuses Carla Lazzari et Eva seraient elles aussi de la partie. D’autres noms devraient être dévoilés prochainement - Le Parisien évoque notamment ceux de l'humoriste Az et de l'influenceur Just Riadh - auxquels s'ajoute celui de l’acteur star de la série des années 2000, Malcom, alias Frankie Muniz.

Du côté des jurés, le danseur Christian Millette a annoncé sur ses réseaux qu'il quittait l'émission. Tout comme Maxime Dereymez, qui regrette de ne pas pouvoir célébrer ce qui aurait été sa 12e saison. Autre partante, la danseuse, gagnante à multiples reprises et devenue jurée du show, Denista ikonomova, dont il se murmure qu’elle rejoindra bientôt le casting de la «Star Academy», laquelle fera bientôt son grand retour sur TF1.

Chez les jurés, Jean-Paul Gaultier ne rempilera pas non plus. Ce sont le chanteur et finaliste du concours l’an passé Bilal Hassani, et la danseuse étoile Marie-Agnès Gilot qui prendront place aux côtés du danseur étoile François Alu et du juré historique du show, Chris Marques.