Kate Middleton : en escapade à Plymouth, la duchesse de Cambridge devrait participer au SailGP ce week-end

Kate Middleton et le Prince William auraient choisi cet été de séjourner un moment à Plymouth, où la duchesse doit participer au SailGP en ce dernier week-end de juillet.

Destination Plymouth pour les vacances des Cambridge. Selon les informations du média Hello Magazine, le prince William et Kate Middleton auraient décidé de rester au Royaume-Uni cet été afin que Kate Middleton participe au SailGP, troisième rendez-vous du calendrier du championnat mondial après les événements d'ouverture aux Bermudes et à Chicago, et dont l'édition 2022 se déroule les 30 et 31 juillet à Plymouth, ville située sur la côte sud-ouest de l'Angleterre.

Passionnée de navigation, Kate Middleton devrait ce week-end rejoindre l'équipe britannique à bord de leur catamaran à foils F50, croit savoir le magazine. Avec Sir Ben Ainslie à la barre, la duchesse serait appelée à participer à la course dimanche matin. En tant que membre de l'équipage, elle pourrait même piloter le bateau à des vitesses allant jusqu'à 50 nœuds (plus de 55 mph) contre une équipe néo-zélandaise barrée par Peter Burling.

A l'occasion de son escale à Plymouth, l'épouse du prince William se rendra également dans les locaux du 1851 Trust, une œuvre de charité dont elle est marraine et qui vient en aide aux jeunes Britanniques, rapporte en outre Hello.

Un week-end très sportif

Cette escale estivale à Plymouth, donc relativement proche de leur domicile, permettra de laisser plus de temps aux Cambridge pour préparer leur déménagement prochain, ajoute le magazine. William et Kate Middleton auraient en effet décidé de quitter Kensington Palace pour s'installer à Windsor, où ils espèrent donner un cadre de vie plus calme à leurs enfants, mais aussi se rapprocher de la reine Elizabeth II, désormais en résidence permanente au château de Windsor. Bonus, les parents de Kate, Carole et Michael Middleton, et même son frère James, vivent également à proximité.

Et ce dernier week-end de juillet sera décidément placé sous le signe du sport pour les Cambridge. Le prince William devrait en effet ce dimanche 31 au soir rejoindre le stade de Wembley pour y applaudir l'équipe de football féminine d'Angleterre, qui doit diputer une très attendue finale de l'Euro contre l'Allemagne.