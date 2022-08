Le prince Harry et Meghan Markle de retour au Royaume-Uni le mois prochain

Depuis le Jubilé de la reine en juin, le couple royal n’est pas revenu au Royaume-Uni. Ils y retourneront dès septembre, afin de rendre visite à des associations caritatives.

Au mois de septembre, le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, seront de retour au Royaume-Uni. En effet, ils rendront visite à plusieurs associations caritatives au mois de septembre. Ce voyage au Royaume-Uni est le premier depuis le Jubilé de la reine Elizabeth II, en juin dernier.



Leur porte-parole a annoncé dans un communiqué que le duc et la duchesse de Sussex «étaient très heureux de rendre visite à plusieurs associations caritatives chères à leur cœur début septembre». Ce voyage ne sera pas de tout repos, puisque les évènements se succéderont. Ils assisteront tout d’abord le 5 septembre au One Young World 2022 Manchester Summit, où Meghan Markle donnera un discours.

Leur périple se poursuivre le 6 septembre, en Allemagne, pour les Invictus Games de Düsselforf. Enfin, le couple princier sera retour au Royaume-Uni le 8 septembre, pour les WellChildAwards. Leur dernière venue au Royaume-Uni, pour le jubilé de la reine, leur avait permis de revoir la famille royale, et de fêter l'anniversaire de leur fille Lilibeth.