Final de Better Call Saul : Bob Odenkirk adresse un émouvant message

L'acteur Bob Odenkirk a partagé ce lundi 15 août un émouvant message avec les fans de «Better Call Saul», à l’occasion de la diffusion du final de la série.

Une émotion indicible. Bob Odenkirk, 59 ans, qui a incarné Saul Goodman pendant six saisons (après quatre premières saisons sur «Breaking Bad» dont «Better Call Saul» est le spin-off), a ce lundi 15 août partagé une vidéo de deux minutes sur les réseaux sociaux pour exprimer son ressenti, quant à la diffusion sur Netflix ce 16 août du tout-dernier épisode du show à succès.

«Tout le monde m'a demandé ce que je ressens à l'idée de dire au revoir à Saul Goodman et ‘Better Call Saul’ et je ne suis pas doué pour répondre à la question, car il est franchement difficile pour moi de regarder cette expérience, et même ce personnage d’aussi près», a-t-il dit.

L’acteur a remercié les co-créateurs du show de lui avoir donné la chance de jouer le spin-off. «Je n'ai rien fait pour mériter ce rôle, mais j'espère l'avoir mérité après six saisons», a-t-il déclaré.

Il a ensuite confié que le casting, composé de Rhea Seehorn, Michael McKean, Jonathan Banks, Tony Dalton, Michael Mando, Patrick Fabian et Giancarlo Esposito, avait fait de lui «un meilleur acteur». «Les regarder travailler a été une expérience incroyable», a ajouté Odenkirk, qui a survécu à une crise cardiaque sur le plateau en juillet 2021.

Une série avec de grandes choses dedans

La star, nommée une nouvelle dans la catégorie «Meilleur acteur dans une série dramatique» aux prochains Emmy Awards, s’est ensuite adressée aux fans. «Merci de nous avoir donné une chance, parce que nous sommes peut-être sortis de la série préférée de beaucoup de gens - mais nous aurions pu être détestés pour avoir simplement essayé de faire une série», a poursuivi Odenkirk, conscient que le pari lancé par les créateurs de «Breaking Bad» était risqué tant la série originelle avait été chérie.

«Mais nous ne l’avons pas été; on nous a donné une chance, et j'espère que nous en avons profité au maximum. Merci de rester avec nous. 'Better Call Saul' : une histoire particulière sur un gars très unique, un peu lent parfois, mais à la fin, si vous y prêtez attention, il s'agissait de grandes, grandes choses à l'intérieur des gens. Merci», a-t-il conclu.

Un message qui a particulièrement ému les fans. Ces derniers ont également été très nombreux à réagir après la diffusion de l’ultime épisode de la série. Après six saisons, et plus de 40 nominations aux Emmy Awards, «Better Call Saul» a en fait, selon certains d'entre eux, réussi à faire l’impossible : faire encore mieux que «Breaking Bad».