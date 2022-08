Les Traîtres : en quoi consiste le nouveau jeu de M6 ?

M6 lance ce mercredi 17 août son nouveau jeu «Les Traîtres». Un concept librement inspiré du jeu de société «Loup-Garou», qui cartonne déjà à l'étranger.

Qui ment ? C'est la question qui va hanter les candidats du nouveau jeu «Les Traîtres», qui sera diffusé sur M6 à partir de 21h10, ce mercredi 17 août.

La principale qualité pour gagner : «mentir sans aucun scrupule», annonce le magicien Eric Antoine, qui assure la présentation de cette adaptation d'un jeu lancé au Pays-Bas et qui est depuis diffusé dans 14 pays.

Décrit comme «un jeu de manipulation et de trahison où tous les coups seront permis», le concept de l'émission s’inspire en fait librement du «Loup-garou», ce fameux jeu de société dans lequel des «villageois» doivent démasquer des «loups-garous» avant qu’ils ne les tuent.

Durant six jours, les 14 joueurs des «Traîtres» vont vivre ensemble dans un château d’Auvergne. Les «loyaux» vont devoir enquêter jour et nuit pour démasquer les «traîtres» qui se cachent parmi eux. Attention à ne pas se tromper de cible, sous peine d'éliminer un des leurs...

Toutes les nuits, les traîtres pourront de leur côté bannir les loyaux, ces pauvres innocents. Réussiront-ils à tous les éliminer avant de se faire démasquer ? Les candidats mettront du coeur à l'ouvrage, d'autant qu'ils concourent tous pour une association de leur choix avec pour but de décrocher la récompense destinée à l'ultime finaliste : cinquante lingots d'argent, soit l’équivalent de 40.000 euros.

Un casting hétéroclite

L’ancien judoka David Douillet et son épouse Vanessa, les comédiens Martin Lamotte et Bruno Sanchez, le romancier Bernard Werber, l'humoriste Alex Ramirès, la chanteuse et comédienne Elsa Esnoult, l'ex-Miss France Delphine Wespiser, mais aussi la double gagnante de «Koh-Lanta», Clémence Castel (bientôt à l'affiche de «Danse avec les Stars» également), le candidat des «Douze Coups de Midi» Paul El Kharrat, et la YouTubeuse Natoo et sa meilleure amie, la styliste Melococo, composent le casting de la première.

Trois d'entre eux sont désignés secrètement «traîtres». Ces derniers devront donc se fondre parmi une majorité de «loyaux» qui tenteront pas tous les moyens de les débusquer.

Chaque jour, après des épreuves physiques ou psychologiques, les participants se retrouveront notamment autour d'une table ronde, où chacun désignera un candidat qu'ils soupçonnent être traître. La mécanique du jeu aurait en fait été pensée pour faire monter un maximum la pression chez les participants, d'heure en heure plus sujets à la paranoïa.

«Les tournages terminaient parfois à 2h et 3h du matin et on reprenait le lendemain matin au petit déjeuner en accueillant tous les candidats du jeu. Et dans ces moments de fatigue extrême, on perçoit la vraie nature des gens et ça, c’est très intéressant d’un point de vue psychologique», se délecte, un brin sadique, le présentateur Eric Antoine, qui se réjouit à l'idée que le jeu leur fasse «péter un plomb !!!»