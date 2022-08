House of the Dragon vs Le seigneur des anneaux : laquelle des deux séries remportera le plus de succès ?

Tous deux extrêmement attendus, le prequel de «Game of Thrones» de HBO «House of the Dragon», qui sera diffusé le 21 août, et le nouveau show d'Amazon, «Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir», qui sortira le 2 septembre, seront diffusés en même temps, ce qui pousse fatalement à les comparer et se demander lequel des deux sera, sinon le meilleur, le plus regardé.

Tête-à-tête gentillet ou guerre fratricide ? La concurrence devrait être rude entre «House of the Dragon» et «Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir». Très attendues, les deux séries, qui seront respectivement diffusées sur HBO (OCS en France) et Amazon Prime, pourraient se livrer une impitoyable bataille pour l'audience lorsqu'elles arriveront sur le petit écran à moins de deux semaines d'intervalle.

Toutes les deux dotées d’un budget astronomique et préparées de longue date, elles espèrent bien devenir la nouvelle sensation de culture pop comme l’a été «Game of Thrones», qui avait diffusé son dernier épisode en 2019.

Malgré des réceptions très mitigées pour la dernière saison de «Game of Thrones» et de la trilogie au cinéma du «Hobbit», les deux séries fantastiques à venir s’annoncent toutes deux déjà comme des succès certifiés, mais les fans semblent en attendre une avec plus d’impatience.

Avantage dragons

Selon les données fournies à The Wrap, environ 20% d'utilisateurs supplémentaires suivent plus assidûment les actualités concernant «House of the Dragon» par rapport à celles des «Anneaux de Pouvoir», ce qui tend à signifier que le prequel de GOT a pris une bonne avance…

Cela ne fait cependant aucun doute que «Le Seigneur des Anneaux» est la série la plus attendue d’Amazon. Même si elle n’a pas vraiment d’actualité depuis 2013 (et le film «Le Hobbit : La Désolation de Smaug», qui a désolé de nombreux fans), la richesse de la franchise fait tout de même hériter d’une marque puissante à sa nouvelle ambassadrice. Mais «Game of Thrones», qui s'est terminée en 2019, est quant à elle plus fraîche dans les esprits...

La promotion étant une arme massive maîtrisée aussi bien par HBO que Prime, ce sera cependant avant tout la qualité respective des deux shows qui en fera ou non une réussite sur le long terme.

Les personnes impliquées dans ces deux programmes – y compris George R.R. Martin – ont quant à elles clairement indiqué que les deux séries pouvaient coexister sans que le succès de l’une soit néfaste pour l’autre.

Une rivalité latente ?

Le créateur de l’univers de «Game of Thrones», le romancier George RR Martin, a réfuté toute idée de rivalité entre les deux séries fantastiques. «Je veux que les deux séries rencontrent un public averti et leur donnent un grand moment de télévision», a-t-il écrit sur son blog.

L’écrivain a affirmé qu’il n’y avait pas de concurrence entre les deux programmes, dans une interview avec The Hollywood Reporter. «Nous ne sommes même pas le même soir !», a-t-il dit. «Ce n'est pas un match à mort ou quoi que ce soit. Je leur souhaite du succès. J'espère qu'ils souhaitent notre succès. Nous n'avons pas à être mis entre parenthèses», a-t-il ajouté.

Il estime même que le succès de l’une boostera celui de l’autre. «Plus nous avons de succès dans des univers fantastiques, plus nous avons de chances d'avoir de grandes œuvres fantastiques», a poursuivi l'auteur. En témoigne les huit saisons de GOT qui ont remporté au total 59 Emmy Awards, un record, et ouvert la voie à de nombreuses séries du même genre.

L’auteur des romans «A Song of Ice and Fire», qui ont également inspiré «House of the Dragon», avait déjà rejeté l'idée qui voudrait que «Le seigneur des Anneaux» échoue. Il avait cependant admis qu'il serait heureux que le spin-off de HBO qu'il a co-créé avec Ryan J. Condal surpasse la prochaine série de Prime Video, mais seulement légèrement. «Je suis assez compétitif. J'espère que nous réussirons davantage», avait-il déclaré. «S'ils gagnent six Emmy Awards, et j'espère qu'ils le feront, j'espère que nous en gagnerons sept.»

La position de George R.R. Martin n'est pas surprenante, étant donné qu'il a déjà reconnu l'influence du «Seigneur des Anneaux» sur son propre travail, bien qu'il ait également critiqué certains aspects de la narration de Tolkien dans le passé.

«Toute cette publicité sur ‘House of the Dragon vs ‘Seigneur des Anneaux’ est un point de vue si étroit», a-t-il encore estimé sur le podcast Game of Owns. «Personne n'a jamais dit : ‘Gunsmoke vs Bonanza’, qui va gagner ? Nous avions Gunsmoke et Bonanza (deux séries western à succès diffusées dans les années 1960 aux Etats-Unis). Et nous avions Have Gun, Will Travel, et nous avions tous les westerns de Warner Bros.… Le vieil ouest était assez grand pour 100 spectacles. Pourquoi supposons-nous que la fantaisie n'est assez grande que pour un seul ? C'est fou. La fantaisie est énorme, elle est beaucoup plus grande que le vieil ouest».

Le succès de la fantaisie en ce moment, qui connaît une ère de grâce suite au formidable succès de «Game of Thrones», lui donne raison. Il est parfaitement possible de profiter de plus d'un spectacle et R.R. Martin en sait quelque chose, puisqu’il serait par ailleurs déjà un fan de «The Witcher», et «The Wheel of Time».

«Je suis intéressé de voir ce qu'ils ont trouvé en sachant à quel point le matériau sur lequel ils se basent est relativement fin, car ils n'ont pas le Silmarillion, ce qui serait la chose la plus solide à adapter», avait néanmoins déclaré Martin à propos du «Seigneur des Anneaux»...

une fan base commune

«J'espère que les deux séries fonctionneront et trouveront une énorme base de fans et qu'il y aura un énorme chevauchement dans la base de fans», a quant à lui déclaré le co-showrunner Ryan Condal au Hollywood Reporter. «Je pense que plus les fantaisies qui fonctionnent à la télévision sont grosses, chères – vraiment chères -, mieux c'est pour nous, les fans, car ils en feront plus. Je veux désespérément que ‘Le Seigneur des Anneaux’ fonctionne. Je vais être là pour le regarder. Dès que les épisodes seront disponibles, je les regarderai tous», a-t-il affirmé.

Le co-showrunner Miguel Sapochnik a ajouté : «Le Seigneur des Anneaux est un excellent matériel. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait - je n'ai pas dépassé Le Hobbit 1 - mais fantastique. Plus on est de fous, mieux c'est.»

Les créatifs du «Seigneur des Anneaux» ne voient pas non plus «The House of the Dragon» comme une menace. Le showrunner Patrick McKay a récemment déclaré lors d'une conférence de presse : «Nous ne pensons pas au genre de la série ou à d'autres shows qui peuvent être là».

«Plus on est de fous, plus on rit !» a déclaré à THR Sophia Nomvete, qui a rejoint le casting en tant que princesse Disa. «Les gens vont avoir tellement de choses à regarder. Préparez-vous, l'industrie du pop-corn va s'éclater ! Il y a une place pour nous tous, bien sûr», s’est-elle enthousiasmée.

A condition d’avoir le budget pour s’abonner aux différentes plates-formes qui les diffusent (ou d’accepter l’augmentation du tarif chez Amazon…), rien n’empêchera les fans de fantasy d’en faire de même et de suivre assidûment les deux…

avant tout Une bataille de streamers

Alors que «Le Seigneur des Anneaux» embarque quelques personnages de la version cinématographique de la célèbre saga, dont Galadriel (joué à l'origine par Cate Blanchett) et Elrond (joué à l'origine par Hugo Weaving), «Dragon» ne fera elle pas retrouver aux fans des personnages qu’ils ont connus dans GOT, mais l’esprit devrait en être conservé, notamment grâce à la présence de l’un des créateurs et producteurs, Miguel Sapochnik, qui avait beaucoup travaillé sur la série originale.

Un atout d'importance car les deux diffuseurs, qui ont engagé des moyens considérables et entendent évidemment entrer dans leurs frais et remporter la guerre des audiences, savent qu'ils devront avant tout contenter les fans hardcore des deux franchises.

Amazon travaille sur l'adaptation des «Anneaux» depuis une demi-décennie et a finalement annoncé cette année que la série serait diffusée le 2 septembre. HBO a également passé des années à essayer de trouver le successeur de son méga hit GOT, en se mettant en quête d'une autre histoire phare du monde fantastique de l'auteur George R.R. Martin. Le réseau a développé plusieurs projets et a annoncé en 2019 que «Dragon» serait le premier.

HBO avait plus tôt cette année annoncé la date de la première, soit le 21 août, devançant ainsi les «Anneaux» d'un peu moins de deux semaines, une stratégie qui pourrait s'avérer gagnante.

Deux histoires épiques

La série «Les Anneaux de Pouvoir» se déroule dans l'univers créé par J.R.R. Tolkien, bien avant les événements décrits par Peter Jackson dans sa trilogie. Prévue pour cinq saisons dont la première sera diffusée à partir du 2 septembre, elle coûterait plus d'un milliard de dollars (465 millions de dollars pour sa première saison, soit environ 40 millions de dollars par épisode), ce qui en fait la plus chère jamais produite.



Le projet serait né d'une lubie personnelle de Jeff Bezos, le multimilliardaire fondateur d'Amazon.

«Les Anneaux de pouvoir» se déroulent des milliers d'années avant les événements du Hobbit et la série originale d'histoires du «Seigneur des Anneaux», pendant le Second Âge de la Terre du Milieu, avant la Communauté et même avant que les anneaux de pouvoir ne soient créés.

La première saison de la première série dérivée de «Game of Thrones», qui sort à compter du 21 août sur HBO (OCS en France) aurait quant à elle bénéficié d’un budget de 200 millions de dollars, rapporte la presse spécialisée.

Avec en vedettes Matt Smith, Rhys Ifans et Emma D'Arcy, «House of the Dragon» conte l'histoire pleine de bruit et de fureur (et de dragons) de la famille Targaryen, quelque 200 ans avant les événements dépeints dans «Game of Thrones», lorsqu'elle était au pouvoir dans les Sept Royaumes et possédait plusieurs dragons puissants dans son arsenal.

«House of the Dragon», comme «Le Seigneur des Anneaux» s’annoncent somptueuses, et leur face-à-face une parenthèse fantastique pour tous les fans du genre. Si d’aventure ces derniers venaient à ne pas y trouver leur compte, ils pourraient ailleurs trouver trône à leur séant ou anneau à leur doigt.

Netflix a présenté cet été l'adaptation de longue date de «The Sandman» de Neil Gaiman, un drame fantastique brillant et coûteux basé sur la célèbre série de bandes dessinées de Gaiman. Amazon avait déjà misé sur un autre morceau de fantasy avec «The Wheel of Time» l'année dernière, une série basée sur les livres de Robert Jordan. «The Witcher» et «Shadow and Bone» de Netflix, puis plus tard les autres spin-offs de GOT en développement chez HBO, dont un sur Jon Snow de Kit Harington qui fait déjà saliver les foules, ainsi que les prochaines séries Disney+ «Willow», «Percy Jackson and the Olympians » et «Eragon» devraient, elles aussi, affoler les compteurs de streams.

Dragon et anneaux ou pas, une chose est certaine, la fantasy n’est pas prête de connaître la crise.