Rentrée TV : Mercato des animateurs, nouvelles émissions, arrêts de programmes… À quoi vont ressembler les grilles des chaînes

Chaque année en septembre, les chaînes réorganisent leur grille, arrêtant certains programmes pour en promouvoir de nouveaux, et recrutant de nouveaux visages pour animer leurs émissions. Petit tour d’horizon de ce qui attend les téléspectateurs pour cette rentrée 2022/2023.

Les grilles sont bouclées. A quelques semaines de la rentrée des classes, la télé a fini de «préparer son cartable» en faisant le plein de nouveaux programmes et animateurs. C’est du côté de France Télévisions qu’en cette saison 2022/2023, les changements seront les plus nombreux.

On note d’abord que Léa Salamé restera seule aux commandes du talk-show du samedi en deuxième partie de soirée sur France 2, émission jusque-là intitulée «On est en direct» et qu'elle présentait avec Laurent Ruquier, et qui s'appellera désormais «On ne peut plus rien dire». Il a été annoncé cet été que Christophe Dechavanne ferait partie des intervenants.

Laurent Ruquier, lui, animera le samedi en première partie de soirée une émission provisoirement intitulée «Tout nous fait chanter», dans laquelle ses invités et lui revisiteront l'actualité sous forme de chansons humoristiques. L'animateur prendra par ailleurs les commandes d’une émission basée sur des images d'archives baptisée «Aujourd'hui comme hier».

La fin d'une époque

La rentrée de FRANCE TV sera aussi marquée par le retour de Frédéric Lopez. L'ancien animateur de «Rendez-vous en terre inconnue» présentera tous les dimanches après-midi sur France 2 une émission intitulée «Un dimanche à la campagne». Il prend ainsi l'horaire jusque-là occupé par Michel Drucker et «Vivement dimanche». Ce dernier passera de France 2 à France 3, toujours le dimanche, à partir de 13h30. «Ça va être un ‘Vivement dimanche’ revisité», selon des propos rapportés par l'AFP.

Michel Drucker n'est pas le seul animateur historique à être bousculé. Après 50 ans d'antenne, la plus ancienne émission du PAF, «Des chiffres et des lettres» ne sera plus diffusée quotidiennement sur France 3 mais le week-end. Un changement qui permet à Cyril Féraud de récupérer deux nouveaux jeux : «100% logique» en première partie de soirée sur France 2, et «Duels en familles, le match des régions», sur France 3 (à la place des «Chiffres et des lettres»). Présents respectivement depuis 36 et 47 ans, la spécialiste des lettres Arielle Boulin-Prat et son comparse des chiffres Bertrand Renard quittent le jeu, a annoncé ce 19 août Le Parisien. Ils ne participeront donc pas à la nouvelle formule.

Autre bouleversement de taille pour les habitués de France 3, le 18 novembre prochain sera diffusé le tout-dernier épisode de «Plus Belle la Vie» après 18 ans d’antenne.

Du côté des nouveautés, on note également l’arrivée de l'humoriste Jarry, qui présentera tous les dimanches en fin d'après-midi «Rendez-vous chez Jarry» (titre provisoire), où il «testera les astuces qui ont passionné les réseaux sociaux».

Chez France 5, Augustin Trapenard remplacera François Busnel à la présentation de l'émission littéraire «La grande librairie» le mercredi soir, et Thomas Snegaroff succèdera à Karim Rissouli à la tête de l'émission d'actualité «C politique» le dimanche.

Cuisine et chansons

Evénement du côté des divertissements, le concours de cuisiniers amateurs MasterChef (jadis diffusé sur TF1 puis NT1) arrivera prochainement sur France 2, présenté par Agathe Lecaron, et avec dans son jury les chefs Yves Camdeborde, Thierry Marx et Georgiana Viou.

L’autre gros «événement» de la prochaine saison télé se passera du côté de TF1 qui, surfant sur la vague nostagique, a décidé de ramener à la vie son émission culte «Star Academy», télé-crochet qui, lancé il y a 20 ans, avait révélé des talents tels que Grégory Lemarchal, Nolwenn Leroy ou encore Jenifer. L'émission retrouvera son cadre historique du château de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) mais convoquera de nouveaux professeurs pour coacher des jeunes pousses de la chanson. Comme à l’époque, le programme devrait faire l’objet d'émissions quotidiennes et de prime times hebdomadaires en première partie de soirée.

A noter qu'Alessandra Sublet, quittant TF1 pour se consacrer à une carrière de comédienne, c'est Arthur qui récupère l'animation du Grand concours et Hélène Mannarino celle de «C Canteloup».

Enfin chez M6, on testera de nouveaux formats. Après «Les Traîtres», un jeu lancé en août, les téléspectateurs pourront découvrir un nouveau concept autour de la rencontre amoureuse intitulé «Coup de foudre au bout du monde». Dans cette émission, cinq propriétaires de maisons d'hôtes vivant à l'étranger recevront trois prétendants pour partager leur quotidien et peut-être trouver chaussure à leur pied.