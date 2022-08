Los Angeles : le film «Fast and Furious 10» accusé d’encourager les rodéos urbains

Des habitants du quartier d’Angelino Heights, à Los Angeles, où sont actuellement tournées certaines scènes du film «Fast and Furious 10», accusent la superproduction d’encourager les rodéos urbains.

C’est un tournage qui suscite la polémique : celui du dernier volet de «Fast and Furious»… Alors que les moteurs vrombissent dans les rues de Los Angeles pour les besoins du film, les riverains, eux, se plaignent d’une montée des rodéos urbains illégales dans leur quartier.

Pour les habitants du quartier, en plus des nuisances sonores, «les courses de rue tuent». Ils ont ainsi manifesté leur colère et défilé avec des pancartes dénonçant la mauvaise publicité générée par «Fast and Furious».

Une tradition des rodéos urbains à Angelino Heights

Le quartier d’Angelino Heights est devenu le repère des adeptes des rodéos urbains depuis les premiers volets de la saga. Les fans de «Fast and Furious» s’y retrouvent pour s’adonner à ces pratiques, souvent de nuit.

Bella, une habitante du quartier, affirme que le phénomène aurait traumatisé ses enfants. «Ils sont trop effrayés pour aller jouer à l’extérieur, car ils ont vu les voitures perdre le contrôle et manquer d’écraser des piétons au coin de la rue…»

Damian Kevitt, riverain et fondateur de l’association SAFE, estime que la saga a permis de «glorifier une activité illégale», transformant le quartier en une «destination touristique pour les courses de rue illégales».

Les riverains espèrent désormais que les studios Universal tournent les séquences manquantes dans un autre quartier, avant la sortie du film en mai 2023. L’association SAFE milite également pour l’installation de ralentisseurs et pour l'application d'une tolérance zéro face aux chauffards.