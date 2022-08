Des chiffres et des lettres : Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard privés d'adieux avec les téléspectateurs ?

Écartés du jeu «Des chiffres et des lettres» par France Télévisions en raison d’un «désaccord contractuel» selon le groupe audiovisuel publique, Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard ne devraient pas être en mesure de faire leurs adieux aux téléspectateurs.

Une sortie par la petite porte. Le jeu télévisé «Des chiffres et des lettres» s’est retrouvé au cœur de l’actualité audiovisuelle en cette fin du mois d’août en raison d’un changement de programmation surprise – l’émission ne sera plus diffusé que le week-end sur France 3 – et surtout, de l’annonce du départ d’Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard suite à « un désaccord contractuel » selon les termes employés par le groupe France Télévisions. Ce que les deux principaux intéressés contestent vigoureusement.

Malgré la longévité exceptionnelle des deux acolytes de Laurent Romejko, le spécialiste du calcul mental Bertrand Bernard, qui a intégré le jeu il y a 47 ans, et l’amoureuse des mots Arielle Boulin-Prat, qui officie depuis 1986, devraient être dans l’incapacité de faire leurs adieux aux téléspectateurs «Des chiffres et des lettres».

Les remplaçants sont déjà connus

Les deux arbitres seront présents à l’antenne les deux premiers week-ends de septembre (à commencer par le 3 septembre à 17h15 sur France 3, ndlr), puisque ces émissions ont déjà été enregistrées. Depuis, Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard se sont engagés dans un bras de fer avec France Télévisions. Et l’affaire pourrait se retrouver devant les Prud’hommes si aucun accord n’est trouvé entre temps. Ce qui implique, pour le moment, que rien n’a été prévu pour leur départ, et qu’ils ne pourront pas faire officiellement leurs adieux à l’antenne.

Aussi, le 17 septembre, les téléspectateurs de l'émission «Des chiffres et des lettres» découvriront les deux nouveaux arbitres : Stéphane Crosnier, un ancien champion de l’émission, conseiller en immobilier qui a été journaliste dans plusieurs rédactions, pour remplacer Bertrand Renard. Et une professeure de lettres – dont l’identité n’a pas été dévoilée – aperçue sur la chaîne éducation Lumni, pour prendre la place d’Arielle Boulin-Prat.