Cathy Guetta lance une appli pour réserver un DJ

Papesse des soirées select, Cathy Guetta met son expertise au service du grand public. La chef d’entreprise lance Djaayz, une appli de réservation de DJs.

Cathy Guetta aux manettes. Incontournable dans le monde de la nuit, elle a officiellement lancé vendredi dernier son appli de réservation de DJs. Après un rodage cet été et une premiere levée de fonds d'un million d'euros, ce nouvel outil baptisée Djaayz, est pour l’instant disponible en France et au Royaume-Uni.

Son ambition? Permettre au grand public d'avoir facilement accès à des DJs soigneusement sélectionnés. Et Cathy Guetta, passée par Les Bains et Le Palace et à l'origine des célèbres soirées «F**k me I'm famous» avec son ex-mari David Guetta, sait bien que la réussite d'une soirée ou d'un événement tient bien souvent à la musique.

Plus de 1.500 DJs référencés

Pour ce faire, l'appli référence déjà 1.700 DJs sélectionnés par la reine de la nuit et son équipe. Pour trouver le DJ qui lui correspond, le grand public est invité à indiquer la date de son événement, le lieu où il se tient, son budget et ses préférences musicales (lounge, chill, world music, dance, hip hop, funk, soul, house...) et l'application lui suggère une liste de noms. Il ne lui reste ensuite plus qu'à jeter son dévolu sur un artiste après avoir pu consulter sa fiche détaillée. Il peut également consulter les artistes les plus proches de chez lui ou encore les DJ les mieux notés.

Pour bénéficier de ces prestations, il faudra compter entre 200 et 3000 euros pour un set de 90 minutes, auxquels peuvent s'ajouter des heures supplémentaires.

Accessible depuis le France et au Royaume-Uni, l'appli compte bien se déployer à l'international dès 2023. Un deuxième appel de fonds doit être lancé pour soutenir son développement.