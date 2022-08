Les 10 séries incontournables de la rentrée 2022

La rentrée est déjà lancée sur le petit écran. Alors que l’heure est venue de retourner au travail, voici la liste des 10 séries à suivre en cette rentrée 2022 histoire de se divertir paisiblement devant son écran de télévision.

House of the Dragon (OCS)

Le spin-off de «Game of Thrones» a débuté le 22 août dernier sur OCS. Et les premières impressions des fans sont très encourageantes. L’histoire suit la guerre de succession qui a ensanglanté la famille Targaryen près de 200 ans avant les événements de la série originale. Les dragons sont nombreux, l’intrigue politique plus aiguisée que jamais. Il est encore temps de prendre le train en marche sur OCS (et myCANAL).

Conversations with friends (Canal+)

Lancée le 25 août sur Canal+, et déjà disponible en intégralité sur myCANAL, «Conversations with friend» voit les producteurs de l’excellente série «Normal People» adapter cette fois le premier roman de Sally Rooney. L’histoire est celle d’un quadrilatère amical et amoureux entre deux étudiantes qui déclament des poèmes féministes sur scène, et le couple formé par Melissa, une essayiste trentenaire, et son mari comédien, Nick. Un récit touchant sur la confusion des sentiments, les désirs refoulés, et les tempêtes émotionnelles.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (Prime Video)

C’est le 2 septembre que les téléspectateurs vont faire leur retour en Terre du Milieu avec cette histoire centrée sur les légendes du Second Âge qui se déroule des milliers d’années avant les événements de «The Hobbit» et de la trilogie de films «Le Seigneur des Anneaux». Une fresque épique attendue avec impatience par des millions de fans à travers le monde.

MIKE (Disney+)

Déclinée en 8 épisodes, la série «MIKE» débarque le 8 septembre sur Disney+. Le comédien Trevante Rhodes y incarne la légende de la boxe, Mike Tyson, dont la vie et la carrière sont retracées à l'écran. De son enfance à Brooklyn, à sa condamnation pour viol en 1992 en passant par sa domination sur les rings dans les années 1980, le créateur Steven Rogers (I, Tonya) et le producteur/réalisateur Craig Gillespie (Pam & Tommy) tentent de retranscrire l’existence tumultueuse de l’ancien champion du monde des poids lourds.

Toutouyoutou (OCS)

Présentée en avant-première au Festival Series Mania en mars dernier, «Toutouyoutou» est une création française à découvrir sur Arte à partir du 8 septembre prochain. Créée par Géraldine de Margerie et Maxime Donzel, le duo derrière les pastilles cultes «Tutotal» sur la chaîne franco-allemande, elle suit l’histoire de Karine dans les années 1980. Épouse et mère de famille, elle s’occupe de sa fille adolescente, et de son mari employé d’une usine aéronautique. Un jour, une Américaine prénommée Jane débarque, et lui fait découvrir, à elle et à sa bande de copines, les joies de l’aérobic. Mais rapidement, Karine soupçonne celle-ci d’être une espionne. Une comédie à la fois drôle et émouvante qui vaut le détour.

The Serpent Queen (Starzplay)

Les têtes couronnées continuent de faire recette sur le petit écran. Cette fois, c’est la vie de Catherine de Médicis – incarnée par l'excellente Samantha Morton – l’épouse d’Henri II, qui est portée à l’écran d’une manière contemporaine. Et diablement jouissive. Les 9 épisodes, à découvrir à partir du 11 septembre, sont remplis d’humour noir, de scènes de tortures, de coup bas, et de répliques assassines. On notera la présence au générique de Ludivine Sagnier dans le rôle de Diane de Poitiers, la favorite du roi, et donc l’ennemie de la reine.

Andor (Disney+)

Une nouvelle série tirée de l’univers Star Wars débarque sur Disney+ le 11 septembre. Le comédien Diego Luna retrouve le personnage de Cassian Andor dans cette fiction présentée comme un «thriller d’espionnage» en 12 épisodes dont l’intrigue se déroule cinq ans avant les événements du film «Rogue One». Les téléspectateurs y découvrent comment Cassian Andor a participé en tant qu’espion à bâtir les fondations de la Rébellion face à l’Empire. Et cela semble très prometteur.

Tokyo Vice (Canal+)

La série événement de Michael Mann sera lancée le 15 septembre sur Canal+. Déclinée en huit épisodes (avec le premier réalisé par Michael Mann lui-même), elle voit le comédien Ansel Elgort incarner Jake Adelstein, un journaliste américain originaire du Missouri qui, en 1993, décide de s’installer dans la capitale nippone. Employé au sein de la rédaction du quotidien le plus vendu du pays, il suit les opérations quotidiennes de la police de Tokyo, et va découvrir des informations sensibles - et dangereuses - sur le crime organisé. Un thriller absolument immanquable.

The Midnight Club (Netflix)

Pilotée par Mike Flanagan (The Haunting of Hill House), adaptée de la série de livres de Christopher Pike, cette série d’épouvante attendue le 7 octobre prochain sur Netflix suit un groupe de jeunes adultes atteints de pathologies graves qui se réunissent chaque soir, à minuit à l’hôpital, pour se raconter des histoires effrayantes. Aperçue dans «Midnight Mass», Samantha Sloyan est à la tête d’un casting de jeunes comédiens prometteurs.

Mercredi (Netflix)

Les premiers pas de Tim Burton à la tête d’une série télévisée se feront cet automne sur Netflix. La série compte huit épisodes et suit le parcours de Mercredi, la fille de la famille Addams, «en tant qu'étudiante à la Nevermore Academy, sur fond de mystère et de surnaturel», annonçait Netflix en février 2021. Elle sera confrontée à une série d’aventures et devra notamment «apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs psychiques, déjouer une série d'horribles meurtres, qui ont terrorisé la ville locale, et résoudre le mystère surnaturel entourant ses parents depuis 25 ans».

On attend désormais avec impatience la date de diffusion.