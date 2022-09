House of the Dragon : le co-showrunner Miguel Sapochnik quitte la série

Alors que «House of the Dragon» a enregistré le meilleur lancement de l’histoire de la chaîne américain HBO le 21 août, et que la série a déjà été renouvelée pour une saison 2, le co-showrunner Miguel Sapochnik vient d’annoncer son départ, rapporte le site américain The Hollywood Reporter.

Un coup de tonnerre. Quand la chaîne américaine HBO s’est lancée dans le développement de «House of the Dragon», les fans de «Game of Thrones» (GOT) étaient rassurés de voir le nom de Miguel Sapochnik – producteur historique et réalisateur de nombreux épisodes inoubliables (Hard Home, Battle of the Bastards, etc.) – aux commandes du projet. Ce dernier vient toutefois de quitter son poste à la surprise générale, le site EW.com citant son besoin de prendre ses distances avec le monde de Westeros, après plusieurs années de bons et loyaux services.

«Travailler dans l’univers de GOT ces dernières années a été un honneur et un privilège, surtout ces deux dernières années avec les équipes de ‘House of the Dragon’. Je suis tellement fier de ce que nous avons réussi à accomplir avec la saison 1 et je déborde de joie en découvrant la réaction des téléspectateurs», a-t-il expliqué dans un communiqué, précisant que la décision de prendre ses distances avait été particulièrement difficile.

La chaîne américaine HBO, qui a vu «House of the Dragon» réaliser le meilleur lancement de son histoire le 21 août dernier, a annoncé l’arrivée d’Alan Taylor – qui fut lui aussi producteur et réalisateur sur GOT – pour le remplacer. Il travaillera avec Ryan Condal, qui devient, de fait, l’unique showrunner de la série désormais. Miguel Sapochnik devrait rester dans l’orbite de HBO à l’avenir, puisqu’il a signé un contrat donnant à la chaîne américaine la priorité pour développer ses futurs projets.