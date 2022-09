«Fort Boyard»: la production porte plainte contre un Youtubeur entré illégalement dans le fort

La société ALP, qui produit le jeu «Fort Boyard», a déposé une plainte contre Max Von Croft, vidéaste spécialisé dans l'urbex, qui s'est illégalement introduit dans le fort pour réaliser une vidéo sur sa chaîne YouTube.

Son intrusion devrait lui valoir une amende. Max Von Croft, un youtubeur qui s’était introduit illégalement dans le Fort Boyard (Charente-Maritime) pour y filmer une vidéo en septembre 2021, est poursuivi en justice par Adventure Line Productions (ALP), la société qui produit le jeu culte de France 2.

Pour ALP, les images diffusées par le jeune homme révéleraient des « secrets de tournage ». Une accusation dont se défend le youtubeur. «Je n’ai rien filmé d’inédit. J’ai juste découvert sur une notice que l’alcool était interdit sur le fort», a-t-il assuré, selon les propos cités par Sud-Ouest.

«Ce qu’a fait ce youtubeur est inconscient. Il a mis sa vie en danger pour faire le buzz, pour monétiser ses vidéos. On veut empêcher que ça se reproduise», a de son côté indiqué la société de production, qui indique que la sécurité a depuis été renforcée.

Dissuader les intrus

«Ce qu’il a fait est ultra-dangereux, c’est inconscient. Il aurait pu chuter en escaladant la paroi. Le téléphone ne capte pas partout à l’intérieur, s’il lui était arrivé un problème, personne n’aurait été au courant», s’est agacé ALP ce mercredi 31 août, dans un article du Parisien.

«Avec cette plainte, notre but premier est de marquer le coup et surtout de dissuader d’autres personnes d’avoir la même idée. Nous voulons éviter de potentiels drames à l’avenir. Nous n’avons pas envie de retrouver un cadavre dans le Fort», explique la production.

Le Département de la Charente-Martime ainsi que la gendarmerie ont également dénoncé les risques pris par Max Von Croft pour s’introduire au sein du Fort Boyard.

«Je n’incite personne à refaire ce que j’ai fait. Le but n’était pas de montrer comment entrer dans le fort mais ce qu’il y avait à l’intérieur […] Mon but n’était pas de foutre le bordel ni d’emmerder la production mais de me faire kiffer, de faire une performance», se défend-il, assurant n’avoir commis «aucune dégradation».

Le vidéaste aurait navigué pendant 2,5 km à bord d’un kayak et en pleine nuit, avant de grimper à l’aide d’une corde les 20 mètres de paroi. Pendant deux jours, il a ensuite exploré les lieux et filmé ses découvertes. «Je ne vais pas vous montrer trop de décors, parce que vous risquez d’être extrêmement déçu, c’est que du carton-pâte. Il y a des installations techniques et des câbles partout, c’est ultra cheum (moche), mais ça ne se voit pas du tout à la télé», raconte-t-il notamment dans sa vidéo longue d'une trentaine de minutes.