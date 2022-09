Game of Thrones : Jack Gleeson, alias Joffrey Baratheon, s'est marié et a bien changé

Connu pour avoir incarné l’impitoyable roi Joffrey Baratheon dans «Game of Thrones», Jack Gleeson s’est marié avec sa petite amie de longue date, Roisin O'Mahony, dans le comté de Kerry, en Irlande. Et l’acteur a bien changé.

Pas de massacre ni d’empoisonnement mais au contraire, que du bonheur. Le site américain US Weekly a révélé que Jack Gleeson, l’inoubliable – et détestable – roi Joffrey Baratheon dans «Game of Thrones» venait d’épouser sa petite amie de longue date, Roisin O'Mahony, dans le comté de Kerry, en Irlande. Le prêtre qui s’est chargé de les unir par les liens du mariage, Patsy Lynch, a même dévoilé quelques clichés via son compte Twitter.

Very simple, prayerful and dignified marriage ceremony for Film Celebrity Jason Gleeson and Roisin: The Glen Church pic.twitter.com/xcxAWGtXaJ — Patsy Lynch (@patsylynch) August 29, 2022

Le comédien de 30 ans est apparu changé, avec des cheveux long châtains, et une magnifique moustache. Et visiblement au summum du bonheur au côté de son épouse. Une bonne nouvelle pour Jack Gleeson qui, en 2014, avait décidé de faire une pause dans sa carrière d’acteur après la mort de son personnage dans «Game of Thrones».

«La réponse n'est pas intéressante ou longue. Je suis acteur depuis l'âge de huit ans. J'ai simplement cessé d'y prendre autant de plaisir qu'avant. Et maintenant, il y a la perspective de le faire pour vivre, alors que jusqu'à présent, c'était toujours quelque chose que je faisais pour me divertir avec mes amis, ou en été pour m'amuser. J'ai aimé ça. Lorsque vous gagnez votre vie avec quelque chose, cela change votre relation avec cette chose. Ce n'est pas que je déteste ça, c'est juste que ce n'est pas ce que je veux faire», avait-il confié au site américain EW.com.

Jack Gleeson a repris le travail après la pandémie de coronavirus, en 2020, pour jouer au théâtre dans la pièce Out Of Her Mind. Une comédie en six parties de Sara Pascoe. Mais aussi dans la l’adaptation scénique de To Be A Machine, sur le mouvement transhumaniste.